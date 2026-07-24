David Torres 24 JUL 2026 - 16:10h.

Corberán se queda también sin Rubo Iranzo por lesión. Mikelbrencis es Sub 23 y está libre tras salir del Hamburgo

William Mikelbrencis, una opción sub 23 para el lateral derecho del Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF ha reactivado las negociaciones para incorporar al lateral derecho William Mikelbrencis,. Se trata de un futbolista del que ElDesmarque viene informando desde hace semanas y que vuelve a cobrar fuerza en un momento clave del mercado, con la búsqueda de un lateral derecho convertida en una de las prioridades de Carlos Corberán.

Según informa este viernes el diario francés L'Équipe, el club de Mestalla ha trasladado una propuesta al defensa galo, aunque las conversaciones todavía no están cerradas. Uno de los aspectos a negociar es la duración del contrato, ya que el futbolista pretende firmar por cuatro temporadas, una condición que ambas partes tratan de acercar porque el club no quiere comprometerse tanto tiempo con un futbolista que no es su primera opción y que cobra fuerza tras la espantada de Meunier.

El perfil y la edad de Mikelbrencis encaja

En todo caso, el perfil de Mikelbrencis sigue encajando plenamente en la política deportiva del Valencia CF. A sus 22 años, el francés continúa siendo jugador sub-23 y, además, llega con la carta de libertad tras finalizar su vinculación con el Hamburgo. Esa circunstancia convierte la operación en una oportunidad de mercado interesante para un club que busca reforzarse sin realizar un gran desembolso en traspasos.

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ElDesmarque ya informó a comienzos de julio que Mikelbrencis figuraba entre los candidatos para reforzar el carril derecho. Posteriormente, el nombre de Andrés García ganó fuerza como otra de las alternativas, aunque la dirección deportiva nunca dejó de manejar varias opciones para una demarcación considerada prioritaria durante este verano. Se cayó Andrés y Meunier y Mikelbrencis entró en escena otra vez.

La desesperación por fichar un 2 y la lesión de Rubo Iranzo

Y es que, el fichaje de un lateral derecho sigue siendo uno de los principales objetivos del Valencia antes del cierre del mercado. Con Foulquier tocado hasta septiembre, a Carlos Corberán sólo le quedan dos laterales derechos del filial: Rubo Iranzo, que según ha avanzado el diario As se ha lesionado, y el joven Rodrigo Gamón, muy prometedor pero sin experiencia.

La reactivación de los contactos por Mikelbrencis confirma que el club mantiene abierta una vía que reúne varios de los requisitos marcados por la entidad: juventud, margen de crecimiento, experiencia en el fútbol europeo y coste de incorporación reducido gracias a su condición de agente libre.