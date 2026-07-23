David Torres 23 JUL 2026 - 14:04h.

Lateral ofensivo, muy del gusto de Corberán, ha jugado ya los dos partidos de pretemporada

Quiénes son Mayol y Rodrigo Gamón, los dos laterales derechos de Corberán ante la falta de fichajes

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ValenciaRodrigo Gamón convence en su debut como lateral derecho del Valencia CF a falta de fichajes. Es uno de los titulares que dejó el estreno del conjunto de Mestalla este miércoles en Paterna. El hecho de que Carlos Corberán no tenga laterales derechos del primer equipo disponibles y que Rodrigo sea ofensivo (empezó como atacante y se reconvirtió en lateral) le hace tener serias opciones de, en un futuro, participar con el técnico de Cheste. Esa es una de las conclusiones que dejó la victoria contra el Eldense en la que Gamón salió en la segunda parte siendo uno de los más destacdos, llegando mucho por la derecha y asociándose con Luis Rioja.

Rodrigo Gamón, emocionado pero con los pies en el suelo

El canterano del Valencia CF, Rodrigo Gamón, atendía a los medios de comunicación después de debutar con el primer equipo y ganar (3-0) frente al CD Eldense en el primer partido de la pretemporada 26-27. “Mira la sonrisa que tengo. Lo llevo deseando mucho tiempo y, con trabajo cada día, todo se puede conseguir. Pero todavía no he hecho nada y toca seguir hacia delante”.

“Tanto donde me ponga Óscar Sánchez con el VCF Mestalla como Carlos Corberán con en el primer equipo, voy a trabajar y a hacerlo lo mejor posible para que salgan los resultados bien”, decía eufórico el joven futbolista que ahora desea tener continuidad. “Hay que seguir con esta dinámica. Hemos hecho un gran partido, tanto en la primera como en la segunda parte. Hay que seguir porque esto es solo el principio”.

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Quién es Rodrigo Gamón y cómo juega

Con solo 18 años, Rodrigo Gamón (Valencia, 2008) se ha convertido en uno de los nombres propios de la cantera del Valencia CF. El lateral derecho ha ido quemando etapas en la Academia hasta asentarse esta última temporada en el Valencia Mestalla, donde ha dado un paso adelante en su crecimiento y ha confirmado el potencial que el club lleva tiempo viendo en él.

Formado inicialmente en posiciones más ofensivas, el Valencia ha moldeado su evolución hacia el lateral derecho, una reconversión que le ha permitido explotar su velocidad, potencia física y capacidad para recorrer toda la banda. Su facilidad para incorporarse al ataque, sumar profundidad y desenvolverse también como extremo convierten a Gamón en un perfil moderno, con margen de mejora en la parcela defensiva pero un techo muy alto y de los que gusta a Corberán, que decidió incluirlo en la pretemporada del primer equipo, una muestra de la confianza del técnico en un futbolista que reúne las condiciones para competir en un sistema que exige laterales largos, intensos y con protagonismo en campo rival