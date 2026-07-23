David Torres Valencia, 23 JUL 2026 - 10:56h.

Los motivos del viaje de Peter Lim a Valencia siete años después: visitar el Nou Mestalla y más

Kiat Lim asegura que para el negocio: "la atención es la moneda de cambio"

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Mientras Peter Lim ha estado por Valencia viendo por primera vez el negocio en persona tras siete años de ausencia sin visitar España, su hijo, Kiat Lim, el presidente del club y que lleva el día a día, ha hablado sobre el negocio del fútbol y del deporte. Lo ha hecho en el seno de un reportaje de Reuters del que se hacen eco los principales medios de comunicación del sudeste asiático y en el que deja afirmaciones como que “la atención es una moneda de cambio”. Un enfoque en el que pone al aficionado de a pie, local, el que llena el estadio como epicentro del negocio. Lo hace desde su experiencia al frente de la entidad (lleva poco más de un año pero su familia ya está doce al frente del club) en la que, además, este verano ha confirmado la tendencia expansiva del Valencia CF dentro del mercado asiático y la globalización del fútbol y su negocio con la presencia de Ryonosuke Sato en el club.

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Kiat Lim y el ejemplo del Valencia CF

El reportaje analiza el auge de la inversión deportiva en Asia-Pacífico, donde las operaciones de compraventa y adquisición de activos relacionados con el deporte han alcanzado un récord de 3.690 millones de dólares en 2026, impulsadas por el creciente interés de grandes fortunas y fondos de inversión por adquirir participaciones en clubes, ligas y empresas del sector en lugar de limitarse al patrocinio. En ese contexto participa Kiat Lim, presidente del Valencia CF, quien explica que el aumento de espectadores incrementa el valor de los derechos televisivos y, en consecuencia, los ingresos que reciben los clubes. Sus declaraciones sitúan al Valencia CF como un ejemplo de la creciente relevancia del deporte como activo de inversión en Asia, en un mercado que los analistas consideran cada vez más atractivo por el crecimiento de las audiencias, la expansión de las plataformas digitales y la revalorización de los derechos audiovisuales.

Cabe recordar que Kiat Lim, que sí ha estado varias veces en Valencia en el último año que lleva como presidente, aún no ha visto al equipo en directo desde que es el máximo ejecutivo.

En ese contexto, Kiat Lim, presidente del Valencia CF, explica por qué el deporte se ha convertido en un activo tan atractivo para los inversores. "Attention is a currency" ("La atención es una moneda de cambio"), afirma el dirigente singapurense, antes de añadir que "With more people watching, broadcasters are willing to pay more for the rights, and as the value of those rights increases, that ultimately trickles down to the teams" ("Con más gente viendo los partidos, las televisiones están dispuestas a pagar más por los derechos y, a medida que aumenta el valor de esos derechos, ese dinero acaba llegando a los equipos"). Reuters utiliza al Valencia CF como ejemplo de este fenómeno y destaca que la familia Lim controla el club español, además de haber tenido participaciones en McLaren Automotive y Salford City, dentro de una tendencia en la que Asia gana peso tanto como mercado deportivo como fuente de inversión.