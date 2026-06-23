David Torres 23 JUN 2026 - 14:14h.

El Valencia CF vería con buenos ojos su salida

Arnaut Danjuma responde a los rumores de su salida con una carta abierta al Valencia CF y su afición

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ValenciaArnaut Danjuma, jugador que en su primera temporada ha fracasado estrepitosamente en el Valencia CF, es uno de los futbolistas marcados en rojo en la operación salida del Valencia CF. El neerlandés llegó gratis en verano como la gran estrella del Valencia CF y su rendimiento ha estado muy alejado de lo esperado. Además, es una de las nóminas más altas de la plantilla y el club, pensando en que todavía tiene que hacer seis fichajes, le ha abierto la puerta de salida, tal y como ha venido informando ElDesmarque.

Sin embargo, el futbolista no parece tener muchas ganas de salir. Lo primero, por su mensaje de despedida de la temporada, en el que prometía volver en una carta para la afición. Y lo segundo, tal y como avanza Marca, porque el futbolista cuando le llaman para interesarse por su futuro; se desmarca pidiendo una cantidad desorbitada para irse, por ejemplo, a la MLS norteamericana.

Según la mencionada fuente, las pretensiones del futbolista alejan, de momento, a cualquier club interesado. Dicho esto, lo cierto es que a Corberán hombres de banda no le sobran, y más desde la grave lesión de Diego López, que lo tendrá en el dique seco hasta la temporada que viene. El mercado (por ejemplo ver qué sucede con Ramazani) y las ofertas que lleguen por él dictaminarán qué hace el club con la posición.

Arnaut Danjuma, una temporada para olvidar

Sin marcar desde septiembre, Danjuma ha acabado la temporada con más de ocho meses si ver puerta. Desde septiembre para ser exactos. El último tanto que marcó el natural de Lagos (Nigeria) fue el 30 de septiembre en la derrota contra el Oviedo en Mestalla (1-2), un encuentro en el que además erró un penalti que teóricamente tenía que tirar Pepelu. Su sequía cara a puerta se ha acompañado también con su falta de conexión con sus compañeros. No en vano, además de llevar casi un año sin ver portería, la última asistencia que repartió fue el 24 de enero en la victoria ante el Espanyol (3-2), hace cinco meses.