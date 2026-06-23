David Torres Valencia, 23 JUN 2026 - 07:17h.

Todavía tiene que fichar futbolistas en todas las líneas: al menos media docena

Los tiempos y los tipos en el mercado de fichajes del Valencia CF

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A una semana del comienzo de la pretemporada, al Valencia CF de Carlos Corberán todavía le falta una columna vertebral entera por fichar. A pesar de haber avanzado algunas gestiones como las llegadas de Aliou Dieng, De Haas o la ampliación de contrato de Stole Dimitrievski, el grueso del trabajo en el mercado de fichajes sigue pendiente.

Carlos Corberán, que a buen seguro repasa día a día la actualidad de la entidad para conocer qué plantilla se va a encontrar el próximo día 2 de julio, puede comprobar cómo todavía su equipo necesita reforzarse y fichar una columna entera para competir e ir a por el objetivo que le han marcado: Inaugurar el Nou Mestalla en Europa.

La columna vertebral que todavía necesita el Valencia CF

Y es que, al Valencia CF le faltan fichajes en todas las posiciones del campo. Empezando por la portería y a pesar de la renovación de Stole Dimitrievski y la ampliación de Rivero, el club busca otro meta que compita con ellos.

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En la zaga , las necesidades se multiplican. Primero, tiene que llegar un lateral derecho o dos y un central todavía deben estar en camino tras las salidas de Thierry y Rivero y ante la lesión de Dimitri Foulquier. Se negocia con Meunier, se han abierto muchas puertas como las de Fresneda, pero, de momento, nada. Además, el club busca un central que cubra la baja de Unai Núñez.

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En el centro del campo , la espina dorsal se parte por la mitad. Sin Guido Rodríguez, cuya continuidad aún no está asegurada, el club se cubre las espaldas por si el argentino, que sigue siendo el plan A, no termina ampliando su contrato. pero lo que nadie duda es que falta un pivote. En la medular, además, faltan uno o dos hombres de banda . A día de hoy, Corberán tiene disponibles a Luis Rioja, con el que sí cuenta y a Danjuma, Raba y André Almeida, que tienen el cartel de transferible. Sin Diego López y sin la continuidad de Ramazani asegurada, un futbolista además de Ryonosuke Sato como mínimo debería llegar en esa posición.