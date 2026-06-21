Si quieres llegar a Europa, tienes que hacer fichajes para llegar a Europa

El plan de Gourlay antes de final de mes, uno o dos fichajes más y Guido: Acelerón por Meunier, Sato...

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Sinceramente no estoy excesivamente preocupado por cómo avanza el mercado de fichajes del Valencia CF. Aliou Dieng y Justin De Haas contratados; Ryonosuke Sato casi también; Stole Dimitrievski ampliado y con Guido Rodríguez, negociaciones en marcha y toda la carne puesta en el asador. Es más que muchos otros años, esa es la realidad del Valencia CF. Me cuentan, además, que el Valencia CF tiene encaminado o casi cerrado un quinto refuerzo para antes de la pretemporada, así que, por lo que veo que tiene parte del camino avanzado.

¿Es suficiente? Evidentemente no. ¿Es normal que el entrenador quiera más futbolistas de nivel para su equipo? Evidentemente sí. Pero creo que el momento de romper la baraja y analizar cómo ha ido el mercado de fichajes del Valencia CF aún está lejos de llegar. Estamos a 21 de junio, aún no ha acabado oficialmente la temporada pasada, así que hay tiempo.

Los tiempos del mercado: el caso de Guido

Estamos en una fase del pre-mercado en el que los equipos aspiran a jugadores de más nivel que el que se pueden permitir y en los que los jugadores sueñan con ir a clubs que tienen más categoría que ellos. El mercado, con el paso de las semanas se irá ajustando y se volverá loco hacia mediados y finales de agosto; cuando entren las prisas a todos: futbolistas, clubs compradores y clubs vendedores. Es tan viejo como el fútbol. Por eso, calma ahora.

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El ejemplo es Guido Rodríguez. El argentino contestará, se lo debe al Valencia, y todos (o muchos) esperamos que acepte la oferta ¿Cuándo? No se sabe. Sus agentes aprietan para conseguirle un mejor contrato o un mejor acomodo pero Guido, como el Valencia CF, como usted o como yo, somos lo que somos y el tiempo nos pone en nuestro sitio a todos. Jaume Doménech me lo dejaba clarito el sábado en su homenaje: ¿Guido? Sí, pero hasta un límite. El Valencia CF siempre debe estar por encima de los futbolistas.

Tipos de fichajes: el caso de Thomas Meunier o Ryonosuke Sato

Dicho esto y siendo comprensivo y empatizando con la situación del mercado de fichajes del Valencia CF, dónde debemos ser intransigentes es en el tipo de refuerzos que tienen que venir. ¿Es incompatible una apuesta como Sato para apostar por Guido o Ramazani? No, rotundamente no. Además, si la exigencia, si el plan que vende el Valencia de Kiat Lim y Gourlay es estrenar el Nou Mestalla con competición europea, los fichajes tienen que ser para ir a Europa, digo yo.

No se tomen esta opinión como una situación polarizada, de blanco o negro, de descartar una cosa para afirmar la otra. Creo que, en el ideal de un club de fútbol está firmar futbolistas de varios tipos. Unos, que sean apuestas, como Sato; otros más desconocidos como Dieng o De Haas, adelantándote a rivales que los pueden encarecer; pero también el Valencia CF tiene que invertir, pagar y fichar futbolistas que te den el salto de calidad que necesitas, como Guido.

El ejemplo el Valencia lo tiene en casa. Sucedió hace seis meses en el pasado mercado de invierno. El Valencia CF firmó a Sadiq, Guido y Unai Núñez y fue para arriba. Si siguen esta senda, estarán más cerca del objetivo que es ir a Europa y demostrarán que, realmente, es lo que quieren. Además, si Gourlay, Isei y compañía fichan futbolistas de nivel también podrán exigirle a Caros Corberán que dé ese nivel. En fin, más viejo que el fútbol o que el hilo negro. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com