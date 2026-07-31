David Torres 31 JUL 2026 - 10:58h.

El mercado madura lentamente el futuro de Unai Núñez: se acerca el momento clave y el Valencia CF está atento

Además de un lateral o dos, se necesita un delantero, un extremo o dos, un portero suplente y un central

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ValenciaEl centrocampista Pepelu realizó una parte del entrenamiento con el Valencia en las instalaciones de St. George's Park en Birmingham después de recibir un fuerte golpe en la costilla en el último partido contra el Castellón. El dianense viajó con el equipo a pesar de sus molestias y se espera que pueda participar este sábado en el duelo contra el Stoke City. Corberán también tiene en perfecto estado de revista a Stole Dimitrievski, que aún no se ha estrenado en pretemporada por administrar las cargas de trabajo

Así, los valencianistas siguen con su preparación en tierras inglesas, donde han coincidido con el Barcelona y la Real Sociedad, y donde permanecerán hasta el sábado, día en el que jugarán el segundo amistoso tras ganar al Derby County en el Bet365 Stadium de Stoke-on-Trent.

El parte de bajas

Con todo, y a falta de fichajes imprescindibles para confeccionar un once titular como un lateral derecho, en Paterna se han quedado hasta seis jugadores que, de momento, no cuentan para el técnico. Algunos con poca cosa, como el delantero nigeriano Sadiq Umar, con una lesión en la zona isquiotibial sufrida ante el Castellón o Rubo Iranzo, lesionado en el entrenamiento del pasado viernes, y otros que tardarán más en volver como son Dimitri Foulquier, que sigue con su recuperación de la rodilla; y los lesionados de larga duración José Copete, Diego López, Sergi Canós y Alberto Marí.

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Las necesidades

Con todo, lo más preocupante para el técnico es que empezará el mes de agosto, a 22 días del inicio de LALIGA, sin un lateral derecho de los dos que hacen falta, sin portero suplente para sacar a Vicent Abril, sin central que ocupe el sitio de Cömert o Unai Núñez y las dudas de Diakhaby, sin un extremo o dos (Ramazani y/u otro) y sin un delantero por Lucas Beltrán