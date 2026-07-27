David Torres 27 JUL 2026 - 08:08h.

Dudas futbolísticas, falta de refuerzos y jugadores que no cuentan se suben esta tarde al avión

Una foto, un grito y un viaje que moldean el actual Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF viajará este lunes a Reino Unido para realizar su segunda concentración de la pretemporada, que se desarrollará hasta el 1 de agosto en las instalaciones de St. George's Park, sede habitual de la selección inglesa, donde disputará dos nuevos encuentros amistosos. El equipo que dirige Carlos Corberán continuará así con su preparación para la temporada 2026-27 después de un primer ‘stage’ en Girona donde jugó contra el Petro de Luanda (perdió 1-3) y dos semanas de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna donde se enfrentó al Eldense (3-0) y al Castellón (1-2). Dudas futbolísticas, falta de refuerzos y jugadores que no cuentan se suben también al avión este lunes por la tarde.

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Durante su estancia en Inglaterra, el conjunto valencianista jugará un amistoso a puerta cerrada frente al Derby County el martes 28 de julio en las propias instalaciones de St. George's Park y cerrará la concentración el sábado 1 de agosto con un duelo ante el Stoke City en el Bet365 Stadium de Stoke-on-Trent.

El trabajo de mercado que aún le espera al Valencia CF

El Valencia CF se lleva a Inglaterra todavía mucho trabajo por hacer las aspiraciones del club pasan por dar dos salidas más con un gran señalado como Dani Raba e incorporar futbolistas en casi todas las líneas del campo. Los seis futbolistas señalados, que avanzó ElDesmarque en junio siguen siendo los mismos además de Raba: (Danjuma, Diakhaby, Foulquier, André Almeida y Santamaría, que ya salió):

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La dirección deportiva bajo la tutela de Ron Gourlay y Lisandro Isei Busca a día de hoy un lateral derecho (Mikelbrencis o Gorosábel son los últimos nombre en aparecer), pero además el deseo del club y del cuerpo técnico es un meta que acompañe a Stole Dimitrievski; un central diestro que pueda hacer de lateral derecho; un hombre de banda como Ramazani o dos si el mercado los ofrece y un delantero, que sea segunda punta estilo Lucas Beltrán para completar el equipo. Como mínimo, por tanto, faltan cinco fichajes y dar dos salidas. Casi nada.

Acabará en Paterna y sigue buscando un amistoso

Tras concluir esta segunda concentración, la expedición regresará a la Ciudad Deportiva de Paterna para afrontar la última fase de la pretemporada antes del comienzo de LaLiga. Como es habitual, el equipo jugará el 'Trofeu Taronja' en Mestalla contra el Newcastle el sábado 8 de agosto en un partido de presentación que debía cerrar su preparación, pero desde el club buscan un nuevo amistoso ya que iniciarán la Liga una semana más tarde de lo previsto al haber sido aplazado el partido contra el Betis de la primera jornada.