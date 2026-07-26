Peter Lim volvió a Valencia siete años después

Uno por uno del Valencia CF en la derrota ante un CD Castellón que arranca los primeros gritos contra Corberán (1-2)

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ValenciaSe va la semana con dos amistosos del Valencia CF y un viaje relámpago del máximo accionista Peter Lim a la ciudad. Ha tardado siete años en volver y no tiene mejor día para hacerlo que en 22 de julio de 2026, justo cuando mi hijo Víctor cumplía 18 años de edad. Bueno, como el periodista no es noticia, dejaré mis desvelos paternos y mi cabreo por la coincidencia que me hizo ponerme al teléfono y al teclado cuando no quería en segundo plano. Centró el tiro y esta opinión en el viaje en sí del señor Peter, en una foto que me hizo pensar y que también se produjo ese miércoles, pero fue ya por la tarde noche en Paterna y en un grito que dará mucho que hablar

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La foto

Empiezo por la foto. Se produjo poco antes de que Ryonosuke Sato destapara el tarro de las esencias y marcara un golazo de bandera ante el Eldense. El japonés se había precipitado en un lance previo, estaba excitado, peleando todas, con ganas de agradar y "papá" Guido se le acercó, le corrigió y le dio algunas instrucciones. Me encantó el gesto y cómo el fotógrafo del Valencia CF captaba el momento. De lo afinado de esta sintonía puede depender y mucho el conjunto de Carlos Corberán. El club ha puesto la pasta para que Guido dirija y comande unas huestes que tienen en el "Dragón Sato" a una de sus más ilusionantes armas, pero claro no basta. Falta mucho más

Los gritos contra Corberán y la plantilla que hay

Sigo con los gritos. Antes de nada, recordemos que estamos en pretemporada y que aún es pronto para hacer análisis sesudos, pero bueno, ahí va el mí. El segundo amistoso de la semana llegó el sábado. Perdía el Valencia CF contra el Castellón y cuando llegó el 0-2 provocó el cántico de “Corberán, dimisión” y “Peter, vete ya” de unos pocos aficionados al ver la inoperante versión de su equipo. Es pretemporada, 25 de julio y el técnico comienza con un sector de la afición en contra y eso puede generar un ambiente irrespirable en Mestalla. La afición es soberana y debe decidir qué hace al respecto.

El caso es que el año pasado a decisión de Singapur fue firme y no dudó en mantener al técnico de Cheste al que parte de la grada no le pasa ni una. Le salió bien porque el equipo se salvó y rozó Europa porque llegaron fichajes. Su futuro dependerá, como siempre, de los resultados y eso es inquietante y peligroso. Sobre todo, es desestabilizante y eso no le beneficia a nadie. Preveo otro pulso propiedad-afición como la cosa no se arregle.

Para mí, la clave es que, si Ron Gourlay ha mantenido a Corberán y quiere Europa, que le dé las armas para hacerlo posible.

Peligro, porque en las guerras siempre hay pérdidas en todos los bandos y claro, está muy bien criticar al entrenador o decir que el objetivo es Europa, pero tampoco podemos olvidar que no tiene lateral derecho, faltan fichajes y hay futbolistas que no están demostrando su nivel. Para mí, la clave es que, si Ron Gourlay ha mantenido a Corberán y quiere Europa, que le dé las armas para hacerlo posible. Es lo más coherente.

El viaje de Peter Lim ¿Qué ha cambiado?

Aún tiene más chicha y enjundia el viaje de Peter Lim. Que viniera en el avión del Emir de Catar, que esté siempre con Al Khelaifi y demás compañía disparan siempre las sospechas de que se está negociando la venta del Valencia CF. Sinceramente, no lo sé. Tengo mi propia teoría del asunto que no descarta ningún escenario. Ahí va.

El club dijo que vino a ver el Nou Mestalla y a saludar personalmente a Inma Ibáñez ¿Sólo? Puede ser, pero seguro que preguntó por fichajes y por euros. A fin de cuentas es el máximo accionista del club. Dicho esto, me pregunté qué ha cambiado en la vida de Lim en los últimos meses para que estuviera siete años sin pisar Europa y no dejarse ver más que en su país. Y lanzo mi teoría personal desde el respeto más absoluto y no basada más que en coincidencias con el calendario: ¿Puede ser que Peter Lim ahora viaje más porque ya no tiene 'asuntos familiares' de los que ocuparse. Y es que, sólo desde que faltó su madre (abril de 2026 q.e.p.d.) que vivía en su casa y a la que él quería proteger de forma especial por motivos de salud desde la pandemia; ha vuelto a viajar. Estuvo en la final de la Champions, en Roland Garros, siempre con su amigo Naser Al-Khelaifi (¿Se acuerdan del pantalón?); ahora ha estado en el Mundial y ha venido aquí... ¿Quiero decir con esto que no está negociando la venta del Valencia CF? No, porque la verdad es que no lo sé.

Pero creo que algo tiene que ver con algo más natural como que ahora tiene tiempo para estar con sus 'colegas' y esos tienen aviones, van a las finales del mundial y demás. Él ya lo dijo en el Financial Times... Tengo un club para conocer gente, sentarme a la mesa con ricos famosos... "Una vez estábamos cenando, todos los dueños de los clubes, en una de las finales de la Liga de Campeones", contó el reservado Lim al Financial Times en una rara entrevista. "Había jeques, reyes, mafiosos, gente de todo tipo. Y estábamos discutiendo sobre: "¿Por qué compraron a este jugador por tanto dinero?". Éramos como niños... este juego puede igualarlo todo". Pues, por desgracia, veo eso más que una estrategia para vender el club o reforzarlo deportivamente. En el fondo creo que el equipo le importa poco. El dinero sí.

Dicho esto, y siempre dentro del terreno de la especulación basada en la lógica y en muchos años siguiendo la información del Valencia CF, para mí la venta del Valencia CF se producirá cuando el Nou Mestalla esté acabado por un puro razonamiento económico. ¿A quién? ¿Intervendrá Goldman Sachs? No lo sé, pero para vender el club no vienes un día de julio con calor a ver la obra. Creo yo. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com