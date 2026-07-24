El Nou Mestalla que se encontró Peter Lim 12 años después: esperando los gatos hidráulicos

La anterior visita de Peter Lim al Nou Mestalla fue en octubre de 2014

Los motivos del viaje de Peter Lim a Valencia siete años después: visitar el Nou Mestalla y más

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ValenciaEl máximo accionista del Valencia, Peter Lim, estuvo este miércoles en Valencia, donde se reunió con el director general del club, Javier Solís, y gran parte de la directiva tras casi siete años de ausencia del propietario de la entidad en la capital valenciana y donde visitó el Nou Mestalla. No hay fotos del máximo accionista entre esta visita y la primera que hizo, el 25 de octubre de 2014, cuando acababa de comprar el Valencia CF. Doce años después, Peter Lim volvía a hollar el estadio que, en un año, se convertirá en la nueva casa del valencianismo y los cambios son evidentes.

De estos doce años de ausencia, cabe recordar que en los últimos siete el empresario ni tan siquiera había visitado Valencia, dónde no estaba desde finales de 2019. La última vez que asistió a un encuentro en Mestalla fue el 15 de diciembre de aquel año, cuando el conjunto valencianista se enfrentó al Real Madrid. Eran tiempos con el Nou Mestalla parado y no se acercó a ver la obra que no tenía ningún avance. Pero desde enero de 2025 las

Los gatos hidráulicos y la cubierta futura, el último avance que Peter Lim ha visto del Nou Mestalla

Peter Lim recorrió el Nou Mestalla acompañado por Javier Solís; el director de Operaciones e Infraestructuras, Christian Schneider; y el director general de Fútbol, Ron Gourlay. La visita ha permitido al máximo accionista comprobar el avance de unas obras que atraviesan una nueva fase después de concluir la instalación del anillo de compresión y de los 50 pilares de acero que sostendrán la gran cubierta.

En ese sentido, las obras del Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para verano de 2027, afrontarán durante el mes de agosto una de sus fases más complejas con el próximo inicio del izado de la cubierta del estadio, una operación de ingeniería que se realizará mediante un sistema de 100 gatos hidráulicos sincronizados y que permitirá colocar la cubierta. Según avanzó Las Provincias y pudo confirmar ElDesmarque, cada uno de los 50 pilares ya instalados en el solar de la avenida de Cortes Valencianas dispondrá de dos gatos hidráulicos, hasta sumar un total de 100 equipos que actuarán de forma simultánea y coordinada mediante un sistema informatizado que sincronizará todos los movimientos.

La cubierta, que tendrá un peso de 4.800 toneladas y protegerá los 70.044 asientos del nuevo estadio valencianista, se apoyará sobre esos 50 pilares de 38 metros de altura y con un peso de más de 30 toneladas cada uno, cuya instalación fue finalizada a principios de junio al igual que el anillo de compresión.

El izado de cables

De momento, tal y como ha informado el club se está procediendo ya al izado de cables. Después, la elevación se realizará de forma progresiva, centímetro a centímetro, para repartir las cargas de manera uniforme y evitar deformaciones en la estructura. Además, los técnicos controlarán de forma permanente el comportamiento de la cubierta y la tensión de los cables durante toda la operación, que acabará en agosto. Con todo, según se informa en el cronograma de las obras pactado con el Ayuntamiento que la cubierta no estará totalmente terminada hasta abril. En ese sentido, cabe recordar que el campo debería estar acabado en julio para poder ser inaugurado en agosto con el Trofeo Naranja y, tres años después, poder albergar partidos del Mundial 2030.