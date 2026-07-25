La camiseta rosa arrasa en el Valencia CF: ya roza las ventas de la primera equipación

David Torres 25 JUL 2026 - 09:32h.

La novedad, que la lleve Sato y que el equipo la haya estrenado, claves en estas ventas iniciales

El Valencia CF se pasa al rosa y causa sensación: Así es la tercera camiseta para la 2026-27

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ValenciaLa apuesta del Valencia CF por una tercera equipación rosa ha encontrado una respuesta inmediata entre la afición. Apenas dos semanas después de salir a la venta, la camiseta ya se sitúa prácticamente al nivel de ventas de la primera equipación, tal y como ha podido saber ElDesmarque. Aunque todavía es pronto para determinar si se trata de un efecto novedad o de una tendencia que se mantendrá durante toda la temporada, en el club existe una enorme satisfacción por la acogida que ha tenido un diseño que rompía con los colores habituales de la entidad.

El dato cobra aún más valor porque se trata de una fotografía del momento. La primera camiseta suele liderar con claridad las ventas durante toda la campaña, pero el impacto inicial de la equipación rosa ha reducido esa diferencia hasta dejarla en apenas unos puntos porcentuales. En el Valencia son prudentes y prefieren esperar para comprobar cómo evoluciona la demanda, aunque el balance de estas primeras semanas supera las previsiones iniciales.

Todo influye: el gol de Sato, el estreno en pretemporada...

La explosión comercial coincide, además, con el fenómeno que ha acompañado la llegada de Ryunosuke Sato. El internacional japonés debutó precisamente luciendo la camiseta rosa y lo hizo de la mejor manera posible, con un golazo frente al Eldense que dio la vuelta a las redes sociales. Su irrupción ha disparado el interés del Valencia en Japón, un mercado que ya figura entre los cinco países que más productos oficiales adquieren del club. La llamada "Satomanía" también está contribuyendo a la visibilidad internacional de la nueva equipación. El estreno del equipo en Paterna llevando esta equipación rosa, sin duda también ha contribuido a su expansión.

La tercera camiseta ya había generado un intenso debate desde su presentación por su diseño rompedor y por el simbolismo de un color poco habitual en la historia del Valencia CF (inédito). Sin embargo, la respuesta del mercado está siendo contundente. Los expertos consultados entienden que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas, pero la realidad es que la acogida ha sido muy positiva y muy superior a la que habitualmente tienen las terceras equipaciones (si se exceptúa la de la Senyera).

El estreno goleador de Sato vestido de rosa y el excelente ritmo de ventas han convertido a esta camiseta en una de las grandes protagonistas del inicio de la pretemporada che. En Mestalla no saben si el fenómeno se mantendrá durante los próximos meses, pero sí tienen claro que el arranque comercial ha superado las expectativas.