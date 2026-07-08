David Torres 08 JUL 2026 - 10:10h.

Ha salido a la venta hoy y combina con el rojo Torino, el color alternativo más usado en la historia del club

De blanco con detalles granates: así jugará el Valencia CF en la 2026-27

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ValenciaCoincidiendo con la vuelta del equipo a los entrenamientos y, en previsión de los primeros amistosos de pretemporada, el Valencia CF, que ya había anunciado cómo iba a ser su primera piel, ha presentado la tercera camiseta que utilizará durante la temporada 2026-27 y que por primera vez será rosa.

El Valencia CF y PUMA desvelan la tercera equipación para la temporada 2026-27. El atrevimiento inspira esta colección alternativa destinada a romper moldes. Una propuesta valiente, innovadora y alineada con las nuevas corrientes del diseño deportivo con una combinación cromática inédita en la historia reciente del Club: rosa y rojo Torino. ElDesmarque ha estado presente en las primeras compras y ha podido comprobar como la afición estaba impresionada por la camiseta. "Esta va a triunfar", explicaban algunos que, además, resaltaban cómo quedaba la serigrafía.

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¿Por qué rosa?

"Enmarcada en el territorio narrativo de la Terra de Valentia, esta equipación representa la mentalidad distintiva de tener una actitud siempre valiente y diferente. Diseñada para trascender el terreno de juego, la THIRD se abre camino con una estética moderna, en línea con las tendencias de la cultura urbana, la moda lifestyle y blokecore que conectan especialmente con nuevas generaciones de aficionados en todo el mundo", explica el club en su presentación.

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¿Cómo es la tercera camiseta del Valencia CF? De nuevo el rojo Torino

Dos tonos diferentes de rosa se mezclan en un patrón de formas alargadas sobre el que cobra protagonismo el color alternativo más utilizado de la historia del Club, el rojo Torino, con el que el Valencia CF jugó su primer partido como local en el Camp de Mestalla en 1923. Esta combinación genera un contraste visual a través de las bandas laterales que recorren los costados y del escudo monocromático y el logotipo de PUMA, así como el de TM Grupo Inmobiliario como Main Global Partner en el frontal de la camiseta y el de Divina Seguros, Aseguradora Oficial del Valencia CF, en la manga izquierda.

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Medias en rojo y en rosa, todo intercambiable

Tanto el pantalón como las medias se completan en color rojo Torino, pero también en las tiendas se venden las medias en rosa, invirtiendo los tonos de la camiseta para aportar coherencia visual al conjunto en el que resalta en rosa el logotipo de PUMA junto con los de Škoda, Premium Plus Partner y Vehículo Oficial del Valencia CF.

La intención del club es que todas las prendas del primer y tercer equipaje se puedan intercambiar entre sí, de forma que la camiseta rosa pueda combinarse con pantalón blanco o viceversa.

¿Cómo está hecha?

En el apartado técnico, la nueva camiseta incorpora la evolución más avanzada de la tecnología ULTRAWEAVE de PUMA con su nueva versión ULTRAWEAVE “Thermoadapt”, un tejido de alto rendimiento desarrollado para ofrecer una mayor elasticidad y transpirabilidad manteniendo la ligereza característica de la colección.

Falta camiseta visitante del Valencia CF 2026-27

Falta por ver la luz la camiseta visitante del Valencia CF para la cual el club elegirá a una combinación que ya ha utilizado la marca Puma en las últimas campañas: azul y naranja. La camiseta volverá a usar la combinación que ya vistió el Valencia CF como visitante en la temporada 2023-24. De nuevo el escudo sería en naranja. El cuello redondeado, el logo de la marca y dos ribetes naranjas completan el diseño sobre el fondo azul que imita el color del mar. También en la 2019-20 la tercera equipación fue azul, inspirada en los diseños de principios de los 90.