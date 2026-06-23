Por qué el Valencia CF eligió el Rojo Torino para su camiseta 2026-27 y qué relación tiene con el estadio de Mestalla

El Rojo Torino es el color alternativo más utilizado por el Valencia CF a lo largo de su historia

Así es, en directo, la nueva camiseta oficial del Valencia CF 2026-27

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Por primera vez en su historia, el Valencia CF combinó en su primera equipación su tradicional color blanco con otro histórico como es el Rojo Torino. Así, la camiseta para la temporada 2026-27 llevará ribetes en el cuello, las mangas y el pantalón de ese color, una especie de granate, que sigue siendo un gran desconocido para la afición valencianista pero que es el segundo tono más utilizado en la historia del club.

Por qué el Valencia CF eligió el Rojo Torino para su camiseta 2026-27: cita con la historia

La elección del Rojo Torino no es baladí. La primera referencia que maneja el Departamento de Patrimonio Histórico de la Fundació VCF data del 4 de marzo de 1928, con motivo de la disputa de un partido de la Copa entre el Valencia FC y el Sevilla FC (1-1). En aquella época, el equipo local era quien cambiaba sus colores en señal de cortesía como anfitrión en lugar del visitante.

Desde ese momento hay numerosas referencias históricas del Valencia FC vistiendo de color rojo, una combinación que han vestido años más tarde jugadores icónicos como Puchades, Claramunt o Kempes y que ha perdurado hasta la actualidad en distintas combinaciones (De hecho, esta campaña pasada, el segundo equipaje era Rojo Torino).

El Valencia CF debutó en Mestalla con el Rojo Torino

El color Rojo Torino fue protagonista en el debut en Primera División como local en el Camp de Mestalla, que tuvo lugar el 29 de noviembre de 1931. En referencia a aquel partido de la segunda jornada del campeonato, donde el Valencia FC se enfrentó al R. Irún con marcador de 5-1, los periódicos destacan la equipación valencianista: “el Valencia llevaba el domingo el equipo vermellón de las grandes victorias”.

Para las finales de Copa

A partir de ahí, el color rojo con sus diferentes tonalidades ha acompañado al Valencia CF en numerosos partidos, algunos de ellos muy importantes, e incluso en finales. En la década de 1930, el Valencia CF disputó con esta equipación la final primera final de su historia, la Copa de 1934 (Real Madrid 2-1 Valencia CF) en el Estadio de Montjuïc, y también de 1937 (Valencia CF 0-1 Levante FC) en el Estadio de Sarrià.

En los años 40, el rojo volvió a ser el color elegido para la final de Copa de 1946 (Real Madrid 3-1 Valencia CF) y a lo largo de esa década hay numerosas referencias de nuestros jugadores con la equipación roja.

En 1970 (28 de junio) el Valencia CF vuelve a jugar de rojo una final de Copa ante el Real Madrid (3-1) y el color perdura de forma recurrente a lo largo de los años siguientes, como puede apreciarse en esta fotografía de un partido ante el Hércules tomada por Viña en 1977.

También en Europa y la época moderna

En los años sesenta, el Valencia CF lleva el color a las competiciones europeas como la Copa de Ferias, el torneo en el que comenzó a brillar a nivel internacional, jugando partidos con diferentes versiones (una de ellas, en 1967, incluía una franja blanca en el pecho, en el cuello y en los puños y fue utilizada en Inglaterra ante el Leeds United).

Durante los 80 y 90, el Valencia CF utilizó distintas equipaciones de color rojo en varias tonalidades y con diferentes combinaciones. Ahora, tras lanzar una edición coleccionista en la 2012-13, el Valencia CF recupera el Rojo Torino para las equipaciones de juego como hizo en la temporada 2021-22 o la pasada campaña.

La de esta temporada, combina por primera vez el blanco con el Rojo Torino, una referencia que dota de un carácter especial a la camiseta como un guiño para el estadio de Mestalla, que esta campaña se despide.