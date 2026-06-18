David Torres 18 JUN 2026 - 11:31h.

Así es, en directo, la nueva camiseta oficial del Valencia CF 2026-27

Gayà, Pepelu, Tárrega, Rioja, Lena Pérez, Sara Tamarit o Gema Climent son los modelos

Compartir







ValenciaEl Valencia CF y PUMA han presentado la primera equipación para la temporada 2026-27, una nueva colección diseñada para nuestros jugadores, jugadoras y aficionados que rinde homenaje a la historia e identidad del club en una temporada muy especial: la despedida del Camp de Mestalla. Acompañando la campaña, el Valencia CF ha emitido, además, un spot ilustrativo. Los modelos elegidos son César Tárrega, José Luis Gayà, Pepelu o Luis Rioja, del primer equipo y Lena Pérez, Sara Tamarit y Gema Climent del VCF Femenino

Detalles ocultos: la combinación, un murciélago "que vuela" y el blanco

Por primera vez el Valencia CF y Puma combinan en una misma camiseta dos de los colores históricos del club: el blanco y el rojo Torino. Así, la camiseta mantiene el blanco como color predominante, mientras que el Rojo Torino cobra protagonismo resaltando el cuello de pico, las mangas y diferentes acabados. Ese rojo Torino, también se traslada al pantalón.

Este año, además de haber un murciélago en la parte posterior del cuello, el escudo incorpora como gran novedad un relieve texturizado que reproduce la silueta y el movimiento de las alas de este emblema del Club y de la ciudad. Se aprecia al acercarse a la camiseta y verlo de cerca.

Es cierto que la colección se completa con pantalón y medias en color negro, generando el contraste habitual sobre la base blanca de la camiseta, y para esta temporada incluye como principal elemento novedoso los detalles en Rojo Torino. Esta combinación aporta una imagen renovada, conmemorativa y distintiva: líneas limpias, inspiración clásica y fuerza visual con una marcada personalidad.

Sin embargo, tal y como ha venido informando ElDesmarque, se ha sacado ya a la venta el pantalón blanco para ocasiones especiales que, también, contempla la combinación con el granate o Rojo Torino. Y es que, la experiencia de este año de ir "todo de blanco" ha gustado y, a buen seguro, se repetirá en la temporada de despedida de Mestalla.

Además, en la camiseta que se comercializa ya en la tienda oficial del Valencia CF vuelve el parche de LALIGA de hace dos temporadas

El texto del Spot: apelando a Mestalla

El anuncio para la camiseta Mestalla y la historia del club tienen un peso especial (vídeo superior). En el spot se escucha una voz en off que dice:

"Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada.

Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche. Que se quedan en la historia.

De un estadio eterno. Porque aquí se vive la Terra de Valentía"