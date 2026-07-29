El Valencia CF agita el árbol por un lateral derecho, es la pieza que falta para completar al menos un once titular

William Mikelbrencis y Kingsley, dos candidatos que encajan en el perfil que se busca, pero hay más

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ValenciaTras el partido contra el Derby County volvió a quedar claro que al Valencia CF de Carlos Corberán le falta, al menos, un lateral derecho para completar su once titular. Contra los ingleses volvieron a jugar dos laterales del filial que apenas llevan un puñado de partidos en Segunda RFEF. De hecho, el morbo del encuentro, más allá de que Danjuma se reivindica, era saber qué se inventaba Corberán mientras le fichan un lateral derecho. Finalmente fueron los dos chavales del filial: Rodrigo Gamón y Monferrer, que se ha apuntado a este viaje tras la baja de Rubo Iranzo.

Un lateral para el once de Corberán

Después de que Meunier dejara tirado al Valencia CF y Andrés García se hubiera comprometido con el Getafe, el Valencia paralizó cualquier búsqueda en el mercado para focalizarse en encontrar y firmar un lateral derecho con el que empezar LALIGA. Cuando quedan poco más de tres semanas para empezar la competición, la situación en el costado derecho es preocupante. Ya no hay integrantes disponibles después de la lesión del canterano Rubo Iranzo y de Foulquier, al que no se le espera hasta septiembre y veremos en qué condiciones.

Por eso, fichar un lateral derecho es prioridad máxima. En las otras zonas del campo, con muchas salvedades, el técnico de Cheste tiene al menos un futbolista para jugar. Si mañana empezara LALIGA podría salir con Dimitrievski; Gayà (Jesús Vázquez), De Haas, Tárrega; Guido, Ugrinic, Rioja, Sato (Danjuma); Javi Guerra y Hugo Duro (Sadiq). Pero falta un lateral derecho. Por eso, el Valencia CF ha acelerado las gestiones, agita el árbol para fichar al menos un futbolista para esa demarcación y que le dé tiempo a ponerse a punto. William Mikelbrencis, mejor opción pero hay más.

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Los dos nombres que encajan en el perfil que se busca

El Valencia CF, además, va a la búsqueda de un lateral derecho que cueste poco y que ocupe poco espacio en el Fair Play. Como ha venido informando ElDesmarque, William Mikelbrencis y Kingsley Ehizibue son los dos nombres que tienen más fuerza porque, además, encajan en el perfil. Los dos están libres. Además, el francés Mikelbrencis es sub 23, por lo que cabría, con más tiempo, buscar un segundo lateral con más experiencia. Ahora lo que urge es que al menos llegue uno. Después ya se podrán ir viendo otras posiciones y situaciones de mercado. Aunque si hay salidas, lógicamente se podría disponer de más margen para fichar a jugadores más caros como Gorosábel, del Athletic.