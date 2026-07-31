El Valencia CF negocia un último amistoso antes de iniciar LALIGA contra el Raja Club Athletic de Casablanca

David Torres Valencia, 31 JUL 2026 - 21:22h.

Acaba de terminar tercero en Marruecos y no vuelve a competir hasta octubre

El Valencia CF busca un nuevo amistoso tras el aplazamiento del inicio de LALIGA: tiene fecha, falta rival y campo

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Una vez que se confirmó que el Valencia CF - Real Betis de la primera Jornada de LALIGA se aplazaba porque el conjunto verdiblanco tiene a un futbolista en la final del Mundial, el conjunto de Mestalla ha tenido que aceptar con deportividad la decisión. Eso no significa que guste en Valencia, pero lo asumen. El primer daño colateral evidente es que, en la última semana de agosto, el equipo debería jugar tres partidos (22 ante el Celta, 25 contra el Betis y 30 frente al Deportivo), pero el segundo llega porque altera la planificación de la pretemporada que tenía el cuerpo técnico. Por eso, el club se puso a buscar un amistoso más para completar ese vacío y hacer una prueba de fuego el fin de semana del 15-16 de agosto, lo más cercano posible al inicio de LALIGA.

La explicación que daba el club es que entre el 8 de agosto, fecha del Trofeo Naranja y el 22 son demasiados días sin probar a los futbolistas, sin ajustar detalles para poder comenzar LALIGA en condiciones óptimas y aunque, luego se acumularán los partidos, como se queja Gayà, es vital llegar al día del Celta rodados.

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El rival: Raja Club Athletic de Casablanca, top en la liga de Marruecos

En este escenario, tal y como ha avanzado La Grada, el rival con el que se negocia es el Raja Club Athletic de Casablanca. El equipo capitalino es uno de los grandes gigantes del fútbol marroquí y africano, además de uno de los clubes con mayor tradición y arraigo popular del país. Fundado en 1949, el conjunto verdiblanco ha conquistado tres veces la Liga de Campeones de la CAF (1989, 1997 y 1999) y suma seis títulos continentales, lo que le convierte en el club marroquí más laureado internacionalmente. Su dimensión trascendió las fronteras africanas especialmente en 2013, cuando alcanzó la final del Mundial de Clubes tras eliminar al Atlético Mineiro de Ronaldinho y terminó como subcampeón ante el Bayern Múnich, convirtiéndose en el primer club marroquí en disputar la final del torneo. El Raja es, además, uno de los grandes símbolos deportivos de Casablanca y mantiene una de las aficiones más numerosas y apasionadas de Marruecos. Entre sus entrenadores más conocidos está Juan Carlos Garrido.

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Ahora mismo, a 31 de julio de 2026, el Raja Club Athletic de Casablanca acaba de terminar la temporada 2025/26. En la Botola Pro marroquí terminó tercero, con 56 puntos, por detrás del campeón Maghreb de Fès y del Renaissance Berkane. Esa tercera plaza le permite disputar la Copa Confederación de la CAF (CAF Confederation Cup) en la temporada 2026/27.