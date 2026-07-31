Osasuna y Valencia suenan como destino del último descarte de Edin Terzic en el Athletic

Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 14:07h.

Andoni Gorosabel, en la rampa de salida del Athletic

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En sus primeras semanas al frente del Athletic Club, Edin Terzic sigue perfilando su plantilla para el conjunto bilbaíno en esta 26/27 y un jugador está en la rampa de salida al haberse quedado sin sitio en la rotación. Andoni Gorosabel es uno de los futbolistas a los que el club busca equipo con Osasuna sumándose al interés del Valencia como posibles destinos del lateral diestro.

Según informa Diario de Navarra, la dirección deportiva zurigorri habría ofrecido al jugador de Arrasate al cuadro rojillo después de que la lesión de Valentin Rosier haya provocado un desajuste a Luis Miguel Ramis en defensa. Álex Lizancos es la primera opción de Braulio Vázquez y ya existen las negociaciones con el Burgos con una oferta que habría alcanzado los 2,5 millones de euros más la cesión de Íñigo Arguibide.

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El otro equipo que andaría detrás de Andoni Gorosabel es el Valencia, que también tiene un hueco que necesita tapar en ese lateral derecho. Son varios los nombres que maneja la secretaría técnica del conjunto de la capital del Turia después de que, en esta pretemporada, Carlos Corberán haya perdido a Rubo Iranzo, el hombre llamado a tapar momentáneamente la ausencia del también lesionado Dimitri Foulquier.

Andoni Gorosabel puede acabar su etapa en el Athletic tras dos años

De ahí que el Valencia también siga atento a la evolución de la situación de Andoni Gorosabel, que podría poner este verano punto y final a su etapa en el Athletic Club dos temporadas después de haber llegado como agente libre procedente del Alavés. En estos dos años ha sumado 64 partidos a las órdenes de Ernesto Valverde aunque, de ellos, sólo 46 han sido como titular, y nunca ha partido en el teórico 'once de gala'.

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Este verano, Hugo Rincón ha regresado después de haber dejado buenas sensaciones durante su cesión en el Girona para unirse a un lateral derecho en el que ya estaba Jesús Areso, que dejó dudas durante su año de estreno. Edin Terzic ha apostado por estos dos futbolistas para su costado diestro en la defensa dejando a Gorosabel, que sigue lesionado y sin poder actuar en pretemporada, más fuera que dentro de San Mamés.