Quién es Darlington Chichoro Osuchukwu, el nuevo fichaje de 17 años del Athletic para la portería

Celia Pérez 29 JUL 2026 - 10:56h.

Firma para las próximas tres temporadas

El Celta desea el fichaje de Julen Agirrezabala bajo una fórmula distinta a la que quiere el Athletic

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Mientras el Athletic Club sigue adelante con una pretemporada en la que de momento ha firmado cuatro amistosos saldados con tres victorias y un empate frente al Eibar, el mercado de fichajes sigue más vivo que nunca. Mikel González sigue trabajando para terminar de definir la primera plantilla zuirgorri, pero la dirección deportiva también sigue avanzando en fichajes de futuro. El club no pierde de vista a las jóvenes promesas y ahí ha dado un golpe en la mesa con Darlington Chichoro Osuchukwu.

El Athletic ha conseguido cerrar el fichaje de Darlington Chichoro Osuchukwu, guardameta de 17 años del Manchester United y que ya forma parte de las categorías inferiores de la RFEF con la sub 17. Con su fichaje, desde Ibaigane consigue llevarse a un futbolista que, según desvela el diario AS, firma para las tres próximas temporadas, hasta 2029, y refuerza así la política del club de atar a las jóvenes perlas que entran dentro de la Filosofía Athletic.

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Nacido en Murcia, con cinco años se trasladó a Pamplona con sus padres y ahí formó parte del fútbol base del Gazte Berriak de Ansoain. Incluso llegó a entrenarse un año con Osasuna antes de poner rumbo a Inglaterra, donde sus padres emigraron por temas laborales. Eso fue en el 2020, cuando él tenía 13 años, y en fue en ese entonces cuando captó la atención del Manchester United. Desde entonces ha formado parte de los red devils hasta que este verano ha decidido cambiar de aires y firmar por el Athletic Club.

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El proyecto zurigorri ha convencido tanto al jugador como a su entorno ya que entienden clave el trabajo del Athletic en la formación de sus porteros. Ven en el club vasco el mejor trampolín para su futuro y ha preferido dicha opción por delante de otras como Borussia Dortmund, Lille, Anderlecht y Copenhague.