David Torres 01 AGO 2026 - 09:09h.

La cláusula de rescisión, a la que se remite el Valencia CF, sube un 50% hoy

Ante el interés del FC Barcelona, Javi Guerra sólo piensa en che: "Quiero quedarme en el Valencia"

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ValenciaComo cada verano, Javi Guerra es protagonista de uno de los culebrones del mercado. Es uno de los mejores futbolistas del equipo y el Barça, como ante el Atlético, siempre lo ha tenido en su mira.

El 1 de agosto estaba marcado en rojo en el contrato de Javi Guerra y ese día ya ha llegado. La cláusula de rescisión del centrocampista del Valencia CF pasa desde este sábado de 40 a 60 millones de euros, un incremento del 50% que cambia el precio de salida del futbolista justo cuando el FC Barcelona mantiene su interés en el internacional español. La situación tiene además una curiosa coincidencia. Valencia CF y FC Barcelona han compartido ubicación durante estos días de pretemporada en Inglaterra, ya que ambos equipos han elegido St. George's Park como centro de operaciones. El Barça llegó al complejo el 27 de julio y permanecerá allí hasta el 3 de agosto, mientras que el Valencia ha realizado allí su segundo 'stage' de preparación hasta este sábado.

El Valencia CF no negocia

En paralelo, la posición del Valencia CF tampoco ha variado. El club no contempla negociar la salida de su centrocampista y se remite a la cláusula de rescisión fijada en el contrato que Guerra renovó el pasado año.

Hasta el 31 de julio, cualquier club que hubiera querido hacerse con el jugador tenía que afrontar una cláusula de 40 millones de euros. Desde este 1 de agosto, esa cantidad asciende a 60 millones, tal y como estaba estipulado en su renovación. El cambio supone que el Barça, si finalmente decidiera avanzar por el futbolista, tendría que hacerlo ahora en unas condiciones económicas notablemente más exigentes.

La postura valencianista ya quedó fijada desde que comenzaron a aparecer las primeras informaciones sobre el interés azulgrana: no se vende, no se negocia su salida y el que quiera a Javi Guerra tendrá que remitirse a su cláusula. Esa es la línea que mantiene el club.

El Barça, por su parte, lleva semanas siguiendo la situación. Deco llegó a reunirse con el entorno del futbolista y el conjunto azulgrana ha tratado de convencer al centrocampista antes de plantearse un movimiento con el Valencia. Entre las posibilidades que se llegaron a plantear aparece incluso la de ofrecerle un contrato de larga duración.

Guerra, pendiente del Valencia y no del Barça

El interés del campeón de Liga no es nuevo y tampoco es el único que ha tenido el jugador durante los últimos mercados. El Nápoles, Arsenal, Manchester United o Atlético de Madrid han aparecido en diferentes momentos vinculados a su futuro, mientras que su salto a la selección española ha elevado todavía más su cotización y exposición internacional.

Pero la posición del jugador se ha mantenido estable. Guerra quiere seguir en el Valencia CF y tiene contrato hasta 2027 después de la renovación firmada el pasado año. El propio futbolista ha explicado que su forma de entender cualquier posible salida pasa por ir de la mano del club.

"Siempre dije que iba a ir de la mano del club. Como persona quiero estar donde me quieran. Si el club me quiere y quiere que me quede, me quedaré", ha explicado.

Ahora, con el calendario del contrato cumplido, el escenario es todavía más claro. El precio de Javi Guerra ya no es de 40 millones: desde hoy es de 60 millones de euros. Y tanto el Valencia como el futbolista mantienen, por ahora, la misma respuesta al interés del Barça: el club se remite a su cláusula y el jugador quiere continuar en Mestalla.