David Torres 08 AGO 2026 - 09:01h.

Kiat Lim reaparece con mando en plaza: iglesia, fichajes, estadio, charla a la plantilla y una duda

Invitados los 18 alcaldes de las localidades afectadas por los incendios de este verano: ¿Estará Kiat Lim?

Compartir







ValenciaEl Trofeo Naranja más especial de la historia de Mestalla tendrá guiño especial a los afectados por los incendios. El choque, que servirá para presentar en Mestalla a los fichajes ya inscritos de Justin De Haas, Aliou Dieng, Ryonosuke Sato y a los "reenganchados" Guido Rodríguez y Stole Dimitrievski, será el último de la historia del estadio más antiguo de Primera. La gran duda es saber si estará Kiat Lim en el palco y verá por primera vez en directo a su equipo desde que es presidente hace año y medio.

El Valencia CF disputará este sábado a partir de las 21:00 horas la 54ª edición del Trofeu Taronja ante el Newcastle United FC. Después de los tests de pretemporada en la Ciutat Esportiva de Paterna y en el Bet 365 Stadium (Stoke-on-Trent), el equipo regresa al estadio de Mestalla para jugar un nuevo partido antes del inicio de la competición y lo hará en una tarde en la que, como en cada edición de esta cita tan especial de cada verano tendrán lugar distintos homenajes y actos para los aficionados.

PUEDE INTERESARTE El Celta se entromete en el fichaje de André Almeida por el Swansea y el Valencia da un paso al frente

Un guiño especial: camisetas solidarias para los afectados por los incendios

Este encuentro también será especial, ya que, el Valencia CF ha invitado a los alcaldes de las 18 localidades de la Comunitat Valenciana afectadas por los terribles incendios.

PUEDE INTERESARTE El Celta cierra la salida de Unai Núñez: viaja a Barcelona con una opción de compra obligatoria si se da una condición

A partir de las 19:30 horas se producirá la apertura de puertas y la llegada del equipo. Desde entonces, el estadio contará con la banda musical de la Vall d’Uixó. Una vez finalizado el encuentro, estas camisetas conmemorativas serán donadas a hosteleros colaboradores de Cervezas Turia en las zonas afectadas por los incendios que este verano han castigado la Comunitat Valenciana como muestra de apoyo a uno de los sectores más golpeados por esta situación.

Más tarde, llegará el momento en el que la plantilla saltará al césped por líneas y formará mirando hacia Tribuna para la habitual fotografía de equipo y, antes del inicio del partido, jugadores de la Academia VCF saltarán al terreno de juego con una lona inspirada en el mural de Riba-roja del Túria de la Ruta d’Art Urbà en homenaje a la última temporada en el vetusto estadio de Mestalla.

PUEDE INTERESARTE El Valencia prioriza a Arnau Martínez y oferta por su fichaje: una baza importante

Por último, la banda musical de la Vall d’Uixó y una soprano interpretarán el Himno Regional de la Comunitat Valenciana. Después de la disputa del encuentro, el exjugador valencianista Vicente Guillot será el encargado de hacer entrega al ganador del Trofeu Taronja, que volverá a presentar un diseño sostenible.

Horario y dónde ver gratis el Trofeo Naranja

El Valencia disputará este sábado el Trofeu Taronja ante el Newcastle United en Mestalla (21.00 horas) en el tradicional partido de presentación, en el que el club ha invitado a los alcaldes de las 18 localidades de la Comunitat Valenciana afectadas por incendios este verano y ha organizado diferentes actos previos.

El choque se podrá seguir por los canales oficiales del club (web, radio y youtube), por À Punt y por Gol.