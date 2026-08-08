David Torres 08 AGO 2026 - 15:51h.

Compartir







ValenciaMario Domínguez, goleador histórico de la cantera del Valencia CF, continuará su formación en Holanda. El Valencia CF acaba de anunciar su cesión con opción de compra al Excelsior de Rotterdam. El joven delantero granadino, que renovó este verano pasado, continúa así con el plan que ya desveló ElDesmarque para culminar su llegada a la élite. El delantero, que ha realizado un final de temporada excelso con el filial (a las órdenes de Angulo primero y de Óscar Sánchez, después), acababa contrato y, tras renovar por dos temporadas más (hasta 2028) continuará su formación en un primera europeo.

Las condiciones de la cesión de Mario Domínguez: control del Valencia CF

Así, Mario Domínguez se marcha con una cesión con opción de comprar por parte de sus derechos federativos y una cláusula de recompra en caso de que los holandeses pagaran los alrededor de 1.5 millones de euros que vale la mitad de su pase.

Domínguez, de 22 años, llegó hace ocho temporadas a la cantera valencianista en edad de cadete y ha ido progresando hasta convertirse en la referencia ofensiva del Valencia Mestalla.

El delantero granadino, que llegó a debutar con el primer equipo en 2022 antes de lesionarse de gravedad. En concreto, debutó con José Bordalás en el RCDE Stadium en la 37ª jornada de la 2021-22, oportunidad que se ganó ya a base de goles en el juvenil. Sin embargo, sería con Gattuso cuando más oportunidades tuvo en la 2023-24, pero una grave lesión le dejó en el dique seco cuando era internacional por España Sub 19. Volvió a jugar y a hacer goles y esta campaña se ha convertido en pieza indiscutible para el filial. ha disputado esta temporada 38 partidos con el VCF Mestalla y ha anotado 16 goles en el Grupo III de Segunda RFEF y 3 goles en la Premier League International Cup, además de dar 4 asistencias.

Con las 16 dianas que ha firmado este año, Mario tiene el récord de goles en el filial del Valencia CF. Ha superado a puntas como Fran Navarro o Paco Alcácer y sus 16 goles por temporada lo elevan por encima de otros killers precoces como Rafa Mir