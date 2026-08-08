David Torres 08 AGO 2026 - 21:22h.

Corberán fue recibido con más pitos que aplausos y Gayà, Guido, Hugo Duro, Ryonosuke Sato y Javi Guerra los más aclamados

Kiat Lim reaparece con mando en plaza: iglesia, fichajes, estadio, charla a la plantilla y una duda

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ValenciaA la quinta fue la vencida. Kiat Lim, como presidente del Valencia CF, se sometió al veredicto de Mestalla y vio por primera vez al equipo en directo y ante su afición. Lo hace un año y medio después de ser elegido como presidente. Desde el palco presidencia, el singapurés presenció la presentación del equipo que sirvió para mostrar las filias y las fobias de la grada. Más pitos que aplausos a Corberán y Sato se destaca entre los clásicos.

41.383 aficionados compartieron Mestalla con Kiat Lim

Esta fue la quinta visita como presidente de Kiat Lim a Valencia. La primera fue cuando tomó posesión, en marzo de 2025; la segunda en verano, cuando visitó el estadio de Mestalla y el Nou Mestalla y fue a La Nucía con el Príncipe de Johor (vio en directo al VCF Mestalla); la tercera tuvo lugar coincidiendo con la Junta General de Accionistas del pasado mes de diciembre y la cuarta en marzo de este año. Por el calendario y por ser el parón de LALIGA y por la situación deportivo, hasta la fecha seguía sin ver en directo a su equipo desde que es presidente. Sí vino cuando era más joven y su padre Peter Lim todavía estaba enamorado del club. Pero Peter llevana sin pisar Valencia desde hace siete años y, cuando vino en julio, lo hizo con su hijo que ha necesitado cinco viajes para enfrentarse al veredicto de la grada.

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Kiat desde el palco escuchó su primer "Peter vete ya" en el minuto 19, como es tradición en Mestalla; así como cánticos como "diles que se vayan".

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Mestalla opina sobre Corberán y los jugadores

Antes del partido contra el Newcastle United, el equipo de Carlos Corberán fue saliendo por líneas al césped para realizarse la tradicional fotografía de equipo, que está a la espera de que se concrete algún fichaje más y también salidas que permitan completar la plantilla en el tramo final del mercado.

El Valencia CF, antes del encuentro, presentó a sus jugadores. Al final fueron unos 40.000 espectadores los que fueron llenando Mestalla poco a poco. Se sabe que no son siempre los habituales de toda la temporada, pero, si hay que señalar algo es que Carlos Corberán fue recibido con más pitos que aplausos y los jugadores más aclamados por los aficionados fueron Gayà, Guido, Hugo Duro, Ryonosuke Sato y Javi Guerra

Los jugadores Sergi Canós y Alberto Marí, lesionados y que estuvieron la pasada temporada cedidos, no salieron junto al resto del equipo. Sí lo hizo André Almeida, que durante la semana se entrenó tres días apartados del grupo por una posible salida al Swansea que no se ha producido por la negativa del jugador.

Además, desde el club se tuvo un recuerdo a los municipios afectados por los incendios de la Comunitat Valenciana y jugadores de la Academia VCF desplegaron una lona que en homenaje a la última temporada de Mestalla. Por último, la banda musical de la Vall d’Uixó y una soprano interpretaron el Himno Regional de la Comunitat Valenciana.

Pese al calor, miles de valencianistas esperaron en la Avenida de Suecia al autobús para recibir al equipo y, poco a poco, fueron entrando al estadio, donde desde las 20 horas se produjeron dichos actos.