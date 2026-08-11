David Torres Valencia, 11 AGO 2026 - 21:48h.

El Valencia CF esperará el eclipse jugando su penúltimo amistoso de la pretemporada

Jueves por la tarde, 72 horas antes del debut

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24 horas después de anunciar que jugará contra el Teruel este miércoles, el equipo de Carlos Corberán repetirá experiencia. Una vez que se confirmó que el Valencia CF - Real Betis de la primera Jornada de LALIGA se aplazaba porque el conjunto verdiblanco tiene a un futbolista en la final del Mundial, el conjunto de Mestalla tuvo que aceptar con deportividad la decisión. Eso no significaba que gustara en Valencia, pero lo asumen. El primer daño colateral evidente era que, en la última semana de agosto, el equipo jugará tres partidos (22 ante el Celta, 25 contra el Betis y 30 frente al Deportivo), pero el segundo llega porque alteraba la planificación de la pretemporada que tenía el cuerpo técnico. Así, después de negociar con el Raja, finalmente, decidió jugar ante dos equipos de proximidad. El miércoles ante el Teruel y este jueves ante el Hércules.

Día y hora del Valencia CF - Hércules

El Valencia CF se enfrentará al Hércules CF en el último partido de la actual pretemporada 26-27. El encuentro se disputará este jueves 13 de agosto a las 19:30 horas en el Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna.

El Hércules CF, club perteneciente al Grupo 2 de la Primera RFEF, comparece en este encuentro tras empatar (1-1) frente al UCAM Murcia y perder en el Trofeo Ciudad de Alicante contra el CD Castellón. Será el enfrentamiento número 86 entre ambos clubes.