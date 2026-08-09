Kiat vio en directo lo que falta y lo que piensa la gente: espero que tome nota y actúe

Kiat Lim se estrena en Mestalla que emite su primer veredicto sobre Corberán, Gayà, Sato, Guido o Javi Guerra

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ValenciaDesde mi retiro vallisoletano pensaba sobre qué escribir tras el poco concluyente Trofeo Naranja de este sábado y, cosas inexplicables de la mente, me quedé con el color que apellida el tradicional torneo veraniego y pensé en un semáforo, el que tiene que superar el club y el equipo si quiere despedir Mestalla en Europa como se pretende. Y, lo cierto es que, en el caso del Valencia CF, al menos a día de hoy tiene de todo, pero más rojos que verdes aunque también muchos naranjas. Estos son.

Rojo

El principal rojo del semáforo che es la falta de fichajes. No sólo en el lateral derecho, sino también en la punta de ataque también y en las bandas. Cuando el Valencia CF echa mano de la unidad B, lo nota. Que Javi Guerra o Danjuma acaben en punta no tiene ningún sentido ni ningún futuro, por ejemplo. O, si vas a jugar con tres centrales, que tengas que echar mano de Pepelu, tampoco.

En ese escenario de mercado, la decisión de Corberán de dejar sin jugar a André Almeida es un aviso para navegantes. Para el jugador, que sabe que va a tener pocos minutos si se queda, y para el club, que ya sabe con la decisión del entrenador que necesita más refuerzos y que le retoquen la plantilla.

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Por cierto, Mestalla sigue tomándole la matrícula a Corberán. Son muchos o pocos, no lo sé, porque tampoco se sabe si el Naranja es representativo de lo que pasará luego, pero son ruidosos y se hacen notar. Ya apelé a la responsabilidad de todos para emitir juicios, pero el aficionado es soberano y su opinión respetable y para tener en cuenta. Diakhaby pide ayuda, pero me da que sólo los resultados pueden cambiar el runrún en torno al entrenador y eso es un riesgo.

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Naranja

La expulsión de Gayà. Será algo puntual, estoy seguro, pero tenerlo sin renovar y con su futuro sometido a debate público también estoy convencido que no le beneficia.

Otro naranja es Guido, pero también creo que es algo puntual. El que nunca falla entregó el primer gol. El argentino estaba cansado pero es el elegido, el ungido para llevar al Valencia CF hacia Europa. Él no puede fallar. Me sorprendió negativamente que fuera pitado. Lo respeto, pero no lo entiendo.

Completo esta zona intermedia del semáforo con la presencia de Kiat Lim en Mestalla. Es el presidente del club y su sitio es junto al equipo, dando la cara ante la afición. ¿A qué tampoco pasa nada por escuchar a la afición? Tengo una esperanza: Kiat vio sobre el campo lo que todos: faltan fichajes y la afición está preocupada aún antes de empezar. Confío en que tome buena nota y actúe.

Y Verde

41.383 aficionados en Mestalla, la mayor entrada de un Trofeo Naranja desde el año del título de Copa (2019). Es una prueba más de que la afición tiene ganas. Estoy seguro que, en el último año del estadio valencianista, el equipo va a contar con el apoyo de la hinchada para despedirlo como toca y ¿por qué no? para soñar con llegar a Europa. Pero el club y la plantilla deben ofrecerles cosas.

El partido dejó varias pinceladas muy interesantes: Jesús Vázquez está muy bien; Sato promete grandes momentos en Mestalla; Ugrinic parece que, al fin, aportará lo que Carlos Corberán espera de él y Otorbi también quiere apuntarse (al fin). Es poco a lo que cogerse de momento; quedan 21 días de mercado para apuntalar un equipo que, pese a todo, a mí me gustó en algunas fases del Naranja. Algunos me llamarán conformista, pero siempre he aprendido de mi madre que hay que mirar el lado positivo de las cosas. Así que, me lo aplico y que me perdonen los que lo ven de otra manera. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com