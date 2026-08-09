David Torres 09 AGO 2026 - 09:39h.

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ValenciaEl Valencia CF perdió este sábado por 1-2 ante el Newcastle United ante la atenta mirada de su presidente, Kiat Lim, que se estrenaba en el palco, en un partido en el que se adelantó a los cinco minutos gracias a un golazo de Filip Ugrinic, pero en el que, con un jugador menos tras la expulsión con roja directa de José Luis Gayà, sufrió una remontada en la segunda parte en la que Mouctar Diakhaby volvía a Mestalla después de muchos meses parado por lesión. El central estuvo gris, pero es uno de los más queridos de la hinchada y, además, uno de los más veteranos. Con un año de contrato por delante, puede estar viviendo su última temporada en Valencia. Se le nota con poso cuando habla de su larga recuperación y también del futuro que le espera al equipo. Por eso, pide aún más ayuda a Mestalla: "Tenemos que rendir e intentar ganar los partidos para que estemos unidos. Creo que la afición debe estar más unida con nosotros porque este año es un año muy especial. Al final, es el último año de Mestalla y tenemos que empezar bien la temporada. Les necesitamos con nosotros, sobre todo al inicio".

Estas son sus reflexiones

¿Cómo estás físicamente?

Gracias. Me siento mejor, la verdad, mucho mejor. Creo que hay que ser un poco paciente. Tengo que ir paso a paso y lo que estoy haciendo me va muy bien, porque la gestión es muy importante, sobre todo en el caso que he tenido. Creo que el proceso va muy bien. Me siento mejor, tengo más energía y los pies se mueven mejor.

Quería preguntarte por Mestalla, porque el partido ha terminado con derrota, con el público pitando otra vez y con el ambiente enrarecido. Hay dos partidos seguidos en Mestalla para arrancar la competición. ¿Cómo esperáis el ambiente en esos dos primeros partidos y qué tenéis que hacer para darle la vuelta a esa situación?

Ahora que empieza la Liga y el Valencia lo hará un poquito más tarde, después de todos estos amistosos, ¿cómo veis que habéis llegado a este momento?

Creo que hemos trabajado bien de manera general. Hemos ido a Inglaterra, a Girona también. El grupo está bien, vive bien. Creo que tenemos cosas que mejorar, como todos los equipos, pero estamos bien físicamente también. Tenemos que trabajar más y mejorar muchas cosas.

Hoy, por ejemplo, creo que ha sido un buen partido del equipo. Es verdad que la tarjeta roja puede pasar y se te complica, pero creo que el equipo no está mal.

"Me siento mejor, la verdad, mucho mejor. Creo que hay que ser un poco paciente. Tengo que ir paso a paso pero me siento mejor, tengo más energía y los pies se mueven mejor".

¿Qué valoración haces del partido de la derrota? ¿Has hablado con Gayà?

Eso es parte del fútbol y pueden pasar cosas. No he hablado con Gayà. La valoración del partido es que creo que estábamos bien de manera general hasta la tarjeta roja y luego pasan cosas que te complican más. Pero es así. Tenemos que gestionar mejor. También es una prueba para nosotros, porque puede pasar en Liga que estemos con diez y tenemos que luchar hasta el final. Es una prueba para nosotros y tenemos que competir y rendir así también.

¿Crees que este partido con derrota es un punto de inicio o un punto de continuación?

Creo que es algo importante porque, al final, si ganas, encajas más confianza. Es así el fútbol. Es algo importante para el club, sobre todo por el último año. Ganar ese partido es una buena dinámica que para el partido siguiente te da más confianza. Hoy no hemos podido ganar, pero creo que es un partido que hemos perdido. Tenemos que pasar al siguiente y ganar los próximos.

Tras este partido y por la importancia que tiene, ¿qué le dirías a la afición para que vuelva dentro de un año?

Que estén con nosotros. Sobre todo por el último año, por el escudo. Queremos que estén con nosotros y creo que eso puede generar algo bueno. Que estén con nosotros y apoyen a quien sea que esté en el campo. Apoyar, apoyar, apoyar. Porque este año va a ser un año bueno si estamos unidos.