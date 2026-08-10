David Torres 10 AGO 2026 - 18:09h.

El Valencia CF busca un nuevo amistoso tras el aplazamiento del inicio de LALIGA: tiene fecha, falta rival y campo

Juega ante el CD Teruel en Paterna el miércoles y ante el Ibiza el jueves

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ValenciaEl Valencia CF buscaba un nuevo amistoso de pretemporada y, tras negociar varias opciones, finalmente jugará la última prueba antes del inicio de LALIGA en casa, en Paterna, ante el CD Teruel. El partido coincidirá con el inicio del eclipse lunar, que en Paterna está fijado su momento más álgido para las 20.32 horas. Las entradas son gratuitas para los socios hasta agotar existencias. Está previsto que los de Carlos Corberán jueguen, además, otro amistoso ante el CD Ibiza el jueves, aunque falta la confirmación oficial.

Una vez que se confirmó que el Valencia CF - Real Betis de la primera Jornada de LALIGA se aplazaba porque el conjunto verdiblanco tiene a un futbolista en la final del Mundial, el conjunto de Mestalla tuvo que aceptar con deportividad la decisión. Eso no significaba que gustara en Valencia, pero lo asumen. El primer daño colateral evidente era que, en la última semana de agosto, el equipo jugará tres partidos (22 ante el Celta, 25 contra el Betis y 30 frente al Deportivo), pero el segundo llega porque alteraba la planificación de la pretemporada que tenía el cuerpo técnico. Así, después de negociar con el Raja, finalmente, ha encontrado un rival más próximo.

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El penúltimo amistoso de pretemporada ante el Teruel

El Valencia CF ha programado un nuevo amistoso ante el Teruel este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en la Ciudad Deportiva de Paterna, después de que su debut en LaLiga se haya retrasado una semana por el aplazamiento del encuentro frente al Betis por la presencia del centrocampista verdiblanco Giovani Lo Celso en el Mundial.

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El club valencianista ha confirmado que el primer equipo será finalmente el rival del Teruel en ese duelo de pretemporada en Paterna. En su día, el club anunció un partido entre el equipo turolense y Valencia-Mestalla, su filial, en Paterna para esa misma fecha y así lo tenía recogido el Teruel en su web también.

El CD Teruel, club perteneciente al Grupo 2 de la Primera RFEF, comparece en este encuentro tras ganar al Atlético Levante (2-1) y empatar contra el CD Castellón B (0-0). La idea es cerrar la pretemporada el jueves ante el Ibiza, también en Paterna.