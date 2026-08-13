David Torres 13 AGO 2026 - 21:26h.

Partido gris, propio de pretemporada, pero que deja pistas para LALIGA

Corberán da pistas sobre su once titular y su sistema para LALIGA a falta de más fichajes

Compartir







ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Hércules en el último amistoso de pretemporada y a falta de 9 días para el comienzo de LALIGA. A los de Corberán les costó imponer su calidad y el Hércules se les atragantó durante la primera mitad. Falta calidad, claridad en el juego y fichajes. Sólo en la segunda en dos acciones aisladas, los valencianistas se llevaron el último amistoso de pretemporada.

Tras la derrota ante un Primera RFEF con un once plagado de suplentes, Corberán sacó un once que, a excepción de Gayà, bien podría ser el que juegue el próximo día 22 ante el Celta y al que le costó dominar el partido. Sólo los chispazos de Sato y Guerra generan algo de inquietud en los rivales que, cuando se cierran, sacan a relucir la falta de pegada de los de Corberán. Sato desde lejos protagonizó la mejor acción de una primera parte que acabó con empate sin goles.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Valencia CF en la derrota ante el Teruel (0-1): La unidad B de Carlos Corberán da miedo

Javi Guerra y Sato ponen la magia y los goles

Tras el descanso, al Valencia CF que le faltaba acierto en los metros finales, el equipo adelantó la presión y encontró la magia de Guerra para adelantarse. Recibió un buen balón de Ugrinic, fue haciéndose hueco y fusiló al meta del Hércules.

PUEDE INTERESARTE El Valencia acuerda con Arnau Martínez su fichaje y solo falta un último visto bueno

El propio Guerra, tras recibir un buen pase de Hugo Duro al primer toque, controló y se la dejó franca a Sato poco después para que el japonés hiciera el 2-0. La pareja funciona, es lo mejor de este Valencia, sin duda.

PUEDE INTERESARTE Valencia y Celta dan un paso al frente por André Almeida y su fichaje depende de un requisito

El uno por uno del Valencia CF ante el Hércules

Stole Dimitrievski (5): Solidez bajo palos. Apenas tuvo trabajo.

Jesús Vázquez (5): Jugó por la acumulación de minutos de Gayà. Cumplió sin alardes, quizá le faltó profundidad. Con los cambios terminó jugando por el lado derecho.

Justin De Haas (5): El neerlandés convence. Firme en defensa, bien por alto, saca el balón y es vertical. Al final tuvo un despiste que casi cuesta un gol.

Pepelu (7): El de Denia parece que va a quedarse como central. Al equipo le da superioridad a la hora de sacar el balón y claridad. Por momentos jugó de líbero, siendo el último en la zaga, una posición a la que cada vez se acopla más y le va cogiendo el gusto.

César Tárrega (5): Bien en el corte. Con tres centrales juega muy cómodo y se permite el lujo de salir al ataque. Jugó sólo hasta el descanso.

Gamón (5): Como carrilero llegó, aunque su posición natural es la de extremo. Así que, mejor hacia adelante que hacia atrás. El 1-5-3-2 le favorece.

Guido Rodríguez (6): El capitán no falla un pase y siempre está cuándo se le necesita. Intentó buscar balones largos cuando más embotado está el equipo. Juega cómodo y se nota que es el nuevo líder de este equipo.

Ugrinic (6): El suizo ocupa mucho campo y aprovecha su físico para ganar los duelos. De sus botas nació el 1-0 de Javi Guerra. A veces se encanta y pierde balones que en LALIGA pueden ser mortales de necesidad.

Ryonosuke Sato (8): Siempre lo intenta, siempre que entra en juego pasan cosas. Tuvo una buena oportunidad en el 19. Es el jugador más eléctrico del Valencia CF. En la segunda marcó un buen gol tras un pase de Javi Guerra

Javi Guerra (9): Es el jugador diferencial de este Valencia, el futbolista mágico que crea siempre peligro. En el 47 recibió un buen pase de Ugrinic, se fue haciendo hueco y, al final, marcó un buen gol. Después le dio una asistencia de gol a Sato... Cuando esa pareja se une, todo fluye.

Hugo Duro (5): Solitario en ataque, le faltan ocasiones claras y siempre está muy marcado. Apenas remata y eso le hace desesperarse. Buen detalle en el 2-0

Carlos Corberán y los suplentes

También jugaron:

Alejandro Panach (5): Salió por César Tárrega en el 45. Más minutos para el central, clave en el filial, y que ya debutó en Copa con Corberán. Cumplió.

Jaume Durà (6): Salió por Sato en el 70. Buenos detalles, como siempre. Mucha calidad en la mediapunta. Debutó el miércoles y este jueves dejó algunas acciones de mucha clase.

Aimar Blázquez (5): Salió por Hugo Duro en el 77. Forzó un paradón del meta del Hércules con un tiro desde la frontal.

Marc Martínez (sc): Salió por Guido Rodríguez en el 77. Se ofreció.

Marcos Navarro (sc): Salió por Rodrigo Gamón en el 77. Se estrena con el primer equipo. Formado en Paterna, ya estuvo convocado en LALIGA, pero no había estrenado. Es lateral izquierdo.

Carlos Corberán (5): De inicio apostó por un 1-5-3-2 que viene para quedarse y que "minimiza" la carencia de un lateral derecho. Sacó su once titular de gala a excepción de Gayà, que jugó todo el partido ante el Teruel este miércoles y descansó.