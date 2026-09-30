El Barcelona cambia de plan con la tercera gradería del Camp Nou: nuevas fechas

Sólo se abrirán los palcos VIP antes de que acabe la temporada

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Nuevo retraso en las obras del Camp Nou. El FC Barcelona sigue trabajando en el interior y el exterior de su nuevo estadio, reformado por completo y con el gran objetivo de tenerlo totalmente operativo en enero 2028. Antes, en teoría, debería estar abierta la tercera gradería, que permitiría albergar casi 105.000 espectadores. Esa era la idea inicial, pues ese plan es historia y desde las oficinas del club ya marcan un nuevo calendario de fechas.

Según informa el diario Sport, el Barça no abrirá la tercera gradería esta temporada. La idea pasaba por realizar una apertura por fases, tal y como se hizo con las dos primeras graderías, pero finalmente los plazos se han retrasado y no habrá asientos en el tercer anillo en todo lo que resta de curso.

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Cuándo abrirá la tercera gradería del Camp Nou

Ferran Olivé, vicepresidente económico del club, ya confirmó hace unos días que terminarán la temporada con un aforo cercano a los 70.000 espectadores. Es decir, los 62.000 asientos de los que disponen actualmente más unos 8.000 butacas VIPS, cuyas fechas de apertura sí se mantienen.

Ahí, en los asientos VIP, se centran todos los esfuerzos en estos momentos. El plan pasa por tenerlos completamente operativos antes de que termine el curso, con el mes de marzo señalado en rojo dentro del calendario de obras. El club tiene un acuerdo con Goldman Sachs y los inversores para la apertura de estas butacas, ubicadas entre la segunda y la tercera gradería, que además son claves a nivel presupuestario y de ingresos.

Por contra, los asientos de la tercera gradería ni siquiera se colocarán durante el presente ejercicio. La idea de la entidad era realizar una apertura por partes, empezando por la grada Lateral antes de que acabara el año 2026 y prosiguiendo por los dos fondos, pero el Ayuntamiento ha descartado esta posibilidad, según la mencionada fuente, y sólo dará una licencia para la apertura de la grada en su totalidad.

Fechas de las obras del Camp Nou

En el Barcelona creen que podrían tener lista esta tercera gradería sobre el mes de abril, pero consideran que no merece la pena su apertura para disputar apenas cuatro o cinco partidos, pues posteriormente tendrían que quitar miles de asientos de cara a las obras de la cubierta. Y es que en verano habrá una nueva mudanza: el primer equipo regresará a Montjuïc mientras se ejecuta el izado de la cubierta, que podría durar cinco o seis meses. De hecho, la primera vuelta de la próxima temporada se disputará al completo en el Estadio Olímpico, con la idea de regresar a casa en enero de 2028. Será entonces, por fin, cuando el Camp Nou tenga la cubierta elevada y 105.000 asientos disponibles.