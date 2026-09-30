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El Athletic Club se prepara para la reforma de ampliación de San Mamés. Bajo la premisa de ganar más de 2.000 asientos y superar los 55.000 de capacidad, la entidad se ha puesto manos a la obra con el objetivo de acometer las obras el próximo verano, una vez que concluya la temporada que acaba de arrancar.

"Se van a ir haciendo de forma gradual, no va a ser un paquete de todo o nada", explicó el pasado jueves Jon Uriarte, presidente del club, que mira al mes de junio para empezar con las primeras actuaciones: "Las que requieran una intervención mayor hay que hacerlas en momentos en los que no haya partidos. Y si requiere mucho tiempo, solo puedes hacerlo en verano", explicó.

Las obras, en principio, son bastante sencillas y pasan por crear filas adicionales en la zona baja y la zona alta de cada grada, así como reordenar la salida hacia los vomitorios. El pasado verano, durante algunos conciertos, ya se realizó una prueba colocando nuevos asientos en las zonas más próximas a los vomitorios para corroborar cómo afectaba a la evacuación, con un resultado positivo.

El "aspecto negativo" de las obras de San Mamés

Eso sí, desde el club advierten a la afición de que habrá "un aspecto negativo" debido a este proceso de ampliación. "No tendremos tanta capacidad para realizar eventos como en el año anterior. El hecho de que se produzcan al final de la temporada impide que se puedan concretar eventos que generarían mayores ingresos para el club", explicó Guillermo Ruiz-Longarte, tesorero del Athletic.

Y eso no es algo menor, pues el presupuesto de la temporada 2026/2027 apunta a unos ingresos de 152 millones y a un resultado negativo de 3 millones. "El club va a trabajar intensamente para que esta pérdida sea lo menos posible o se pueda reducir sustancialmente, contó Ruiz-Longarte.

El tesorero, además, puso cifras a los trabajos de San Mamés: "15 millones de inversiones, que triplican los niveles habituales que plantea el club. Dentro de esos 15 millones, hay más de 9 en la primera y en la segunda fase de ampliación. Hay más de 2 en la ampliación de infraestructuras de Lezama y hay casi 2 millones en tecnología", explicó.