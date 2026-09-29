Ángel Cotán 29 SEP 2026 - 10:22h.

Fue titular en la final del pasado Mundial 2026 ante Argentina

Luis de la Fuente descarta a tres jugadores para el España-Croacia del Sánchez-Pizjuán

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España vuelve a los terrenos de juego en suelo nacional este martes. Tras la gran actuación colectiva en Wembley ante Inglaterra, la Selección Española visita el Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse a Croacia. En este duelo, la afición hispalense podrá ver por primera vez a los flamantes campeones del mundo prácticamente en su totalidad, ya que hay futbolistas como Borja Iglesias que no figuran en la última lista. Y todo hace indicar que este grupo histórico tampoco estará al completo en el Mundial 2030.

Uno de los integrantes de la plantilla que conquistó el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos fijó en el espacio de YouTube del exfutbolista Mario Suárez la fecha de su retirada con la Selección Española. Se trata de Aymeric Laporte.

El campeón del mundo con España que fija su fecha de retirada

El defensa central no dudó en mostrar su orgullo por defender la camiseta de la Selección Española en estos últimos años: "Muy pocos tienen la suerte de vivir eso, de haber logrado eso, y la verdad es que estoy muy contento. Estoy en una nube. La verdad que es una sensación increíble, el hecho de haber ganado Mundial, Nations League y Eurocopa... de no ser así sentiría el mismo orgullo porque mi familia ahora es de aquí. Mi mujer, mis hijos, mis amigos... son de aquí, entonces me siento muy representado e identifico con España. Y muy contento con la trayectoria que hemos cumplido estos años".

A renglón seguido, Aymeric Laporte fue cuestionado por su ausencia en el once ideal del pasado Mundial 2026 pese a su alto nivel durante todo el torneo: "Me pasó también en la Eurocopa, así que no me sorprende. Lo he dicho varias veces y se puede entender mal, pero al final el marketing hace mucho y yo no he tenido el mejor marketing del mundo".

En clave clubes, el internacional español confesó que el único sueño que le queda por cumplir es con el Athletic: "Eh... de sueño como tal, están casi todos cumplidos. Si es verdad que un título europeo con el Athletic Club sería algo mágico, pero bueno, veremos lo que pasa".

Antes de finalizar la citada entrevista, Aymeric Laporte respondió a la gran pregunta: ¿Jugará el Mundial 2030 en España? El campeón del mundo parece tenerlo claro: "No, no, no llego. No llego. La Eurocopa... a ver si llego. Veremos".

Puedes ver la entrevista completa en el espacio de YouTube de Mario Suárez.