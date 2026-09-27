Mati Prats saca pecho por la victoria de España en Wembley

Joaquín Anduro 27 SEP 2026 - 16:12h.

Mati Prats pone en valor a una Selección Española histórica

Álex Baena desvela el cambio con el Atlético de Madrid y España tras el Mundial: "Confianza y creer en mí mismo"

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La Selección Española consiguió este sábado otro triunfo para la historia con el 2-3 en Wembley con el que ha arrancado su participación en la quinta edición de la Nations League en la que busca reeditar su título de 2023. España, tras conquistar dicho título junto a la Eurocopa de 2024 y el Mundial 2026 pelea ya contra la historia con el objetivo de convertirse en la mejor selección de todos los tiempos. Así lo ha reivindicado Mati Prats en su editorial de este domingo en ElDesmarque de Cuatro destacando el trabajo de todos los futbolistas y los cambios de Luis de la Fuente para alcanzar los 39 choques sin perder.