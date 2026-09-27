Joaquín Anduro 27 SEP 2026 - 15:09h.

Álex Baena reconoce que el Mundial le ha ayudado para subir sus prestaciones

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El Mundial 2026 ha servido para relanzar la carrera de numerosos futbolistas entre los que se encuentra Álex Baena como uno de los más destacados, pasando de las críticas por su presencia en la lista de Luis de la Fuente a ser clave como titular durante la cita. El almeriense ha arrancado este año con el Atlético de Madrid mejorando notablemente las prestaciones de su primer año como rojiblanco y reconoce que la Copa del Mundo le ha servido para ganar confianza y recuperar el nivel mostrado en el Villarreal.

En palabras para ElDesmarque, en zona mixta tras el Inglaterra-España, el futbolista andaluz celebró su momento de forma tras haber marcado el segundo tanto de la Roja en Wembley: "Al final es muy bueno. Me siento muy a gusto, con mucha confianza cada vez que vengo aquí y ojalá seguir con ese idilio durante mucho tiempo".

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Álex Baena reflexionó sobre su nivel reconociendo que el Mundial, más allá de cambiarle, le ha servido para realizar un cambio de chip: "Sí, puede ser. A lo mejor no cambiar porque creo que sigo siendo el mismo pero sí que me dio ese impulso para tener más confianza, a creer en mí mismo y demostrarme sobre todo a mí mismo que puedo jugar en escenarios como ese y me vino muy bien".

Sobre el partido, el jugador colchonero celebró el ser capaz de darle la vuelta al partido para mantener la racha: "Creo que somos un grupo que tiene muchísima ambición, que quiere ganar todos los partidos. Lo bueno de este equipo es que somos incansables, queremos más y al final también es un espíritu que nos ha llevado a conseguir grandes cosas y no perder ese espíritu hasta el minuto 90 que pite el árbitro. Creo que es algo muy bueno que también tiene esa selección, que no da nada por perdido".

Los favoritos de Álex Baena para el Balón de Oro

Sobre otro de los grandes temas de actualidad como el Balón de Oro, Baena incidió en su podio de favoritos que ya declaró hace unos días: "Para mí, el ganador tiene que ser Lamine porque, si ves el partido de hoy, te sientas y disfrutas de cómo juega. Creo que metería también a Rodri, a Messi y también podríamos meter ahí a Fabián por todo lo que ha ganado este año".

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De cara al futuro, el mediapunta reconoció entre risas que ojalá pueda estar dentro de la lista de nominados de France Footbal al prestigioso galardón: "No, no, yo todavía no estoy ahí pero ojalá que sí".