Joaquín Anduro 18 SEP 2026 - 21:29h.

Álex Baena ve a Julián Álvarez cada vez mejor

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El Atlético de Madrid mira ya con ganas al derbi de este domingo ante el Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano antes del primer parón de selecciones de la temporada con Julián Álvarez como una de las novedades que se esperan por parte de Diego Pablo Simeone. Álex Baena ha valorado la situación de su compañero y ha declarado que ya se le ve sonreír "mucho más" y se ha mojado sobre el Balón de Oro demostrando su tremenda admiración por Lamine Yamal.

En una entrevista para DAZN, el futbolista almeriense ha dejado claro que la Araña está mejor y que cuentan con su ayuda para la temporada colchonera: "Bien, yo lo veo ya bastante mejor anímicamente. Al final es un proceso muy difícil por el que ha pasado, sobre todo personalmente. Pero se le ve con muchas ganas de ayudar al equipo, cada día sonriendo mucho más con los compañeros que al final es lo más importante".

"Nosotros le hemos intentado ayudar lo máximo posible siempre entendiéndolo y ahora está muy bien, con ganas de este finde y de ayudarnos lo máximo posible", reiteró Álex Baena, en unas palabras en la línea de lo que han manifestado en todo momento los jugadores del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez una vez cerrado el mercado de fichajes.

Álex Baena se rinde a Lamine Yamal, al que le daría el Balón de Oro

Otro de los temas principales de la entrevista ha sido el Balón de Oro y, ahí, Baena no tiene ni una sola duda: "Yo lo tengo muy claro: mi top 3 sería Lamine, Rodri y Messi. Al final, para mí, Lamine es el mejor jugador del mundo, Rodri lo ha demostrado en el Mundial el nivel que tiene y ha sido el mejor jugador del Mundial y Messi, con lo que ha hecho esta temporada con sus 39 años, es muy difícil que algún jugador lo pueda hacer".

Álex Baena sigue alucinando con Lamine Yamal pese a haber compartido ya tanto tiempo en la Selección Española e incluso ve los partidos del Barça por él: "Yo la verdad que lo he visto mucho entrenando este verano y son cosas que no ves hacer a ningún compañero de profesión. Al final es de los pocos jugadores por los que veo los partidos para verle a él solamente. Eso sólo me ha pasado con Messi, que veía los partidos sólo para verlo a él si jugaba y me pasa igual con él. Yo veo el Barça por él, por un par más, pero si no juega él es muy difícil que lo vea".