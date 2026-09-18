El Barcelona acelera para 'hacer otro Rodri' al Real Madrid: fichaje en conversaciones

Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 18:18h.

Es uno de los jóvenes talentos más destacados en la actualidad

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La competición no paraliza el mercado de fichajes. Pese al cierre del periodo estival, los movimientos en el fútbol siempre están abiertos. En el pasado verano, Rodri Hernández protagonizó el gran culebrón con un volantazo rumbo al FC Barcelona cuando parecía que defendería la camiseta blanca. Ahora, el Real Madrid podría ver cómo se repite la historia, aunque a otra escala.

En las últimas semanas, y con el balón ya rodando en nuestro fútbol, un joven futbolista de tan solo quince años acapara portadas en Inglaterra. El conjunto merengue estaba posicionándose por su incorporación, pero el futbolista ha aterrizado este viernes en la Ciudad Condal.

JJ Gabriel se acerca al FC Barcelona

Se trata de JJ Gabriel, canterano del Manchester United que habría comunicado por sorpresa su deseo de abandonar el histórico club inglés. El Real Madrid estaba muy interesado en sus servicios, al igual que grandes clubes del viejo continente como PSG o Bayern de Múnich, sin embargo, el Diario AS asegura que el ariete se encuentra en Barcelona.

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En este sentido, el afamado periodista inglés Ben Jacobs arroja más detalles, y además de confirmar su aterrizaje en territorio catalán, informa del inicio de conversaciones entre las partes para abordar un interesante fichaje de futuro: "JJ Gabriel está en Barcelona para conversaciones. Barcelona y Real Madrid considerados los contendientes más viables si Gabriel se va al extranjero".

Temor en el Manchester United

El futbolista de 15 años, JJ Gabriel, la gran perla de la cantera del Manchester United, ha pedido ser traspasado por supuestos problemas entre la familia del jugador y el club. Según la prensa británica, JJ Gabriel iba a hacer su debut con el primer equipo esta semana, en el choque de la Copa de la Liga contra el Brighton & Hove Albion, pero el chico ha dejado de entrenarse con los hombres de Michael Carrick y se espera que salga del club cuando sea posible.

JJ Gabriel fue elegido mejor jugador de la Premier League sub-18 y del United la temporada pasada, debutó en un amistoso contra el Atlético de Madrid en pretemporada y marcó un 'hat trick' en su debut en la Liga de Campeones Juvenil la semana pasada.

El United está trabajando para convencer al jugador de quedarse, ya que no entiende de dónde procede el deseo de marcharse.