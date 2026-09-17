Pablo Sánchez 17 SEP 2026 - 11:22h.

Anthony Martial se ofrece al Málaga antes de sondear a otros clubes de LaLiga

El míster responde a algunas dudas de la afición

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El Málaga afronta la visita del Villarreal a La Rosaleda con las dudas que siempre genera el no haber conseguido la primera victoria de la temporada. Tres empates y dos derrotas son el actual bagaje de un equipo cuyo objetivo es la salvación. Antes del próximo encuentro, Juanfran Funes atendió a los medios para analizar cómo llega el equipo. Durante su rueda de prensa, dejó una clara explicación de la realidad del club y las posibilidades que tiene.

El míster se mostró sincero, dejando claro que las posibilidades del club son las que son y que toca seguir trabajando hasta cambiar el rumbo inicial. A su vez, Funes respondió a ciertas dudas en la afición con respecto a la planificación, recalcando el gran trabajo de Loren Juarros y toda la dirección deportiva.

"El Real Madrid tiene 24 veces nuestro presupuesto. Eso es tener dinero. De ahí para abajo no sé, el Celta por decirte tiene casi tres veces más que nosotros. Que la gente entienda la situación en la que estamos. Claro que nos gustaría tener cantidad de grandes fichajes. La gente pregunta por qué no pagamos traspasos. Si tuviéramos dos o tres veces el presupuesto que tenemos sí sería interesante", prosiguió.

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Elogios para la dirección deportiva

Después de hablar de la realidad del Málaga, volvió a dejar constancia de su satisfacción con la planificación estival del cub. Se refirió a Loren Juarros, a Kike y a José María para destacar su labor.

"Me reitero. Tanto José María, Kike como Loren están haciendo un gran trabajo dentro de las posibilidades que tienen. Lo que no podemos es correr más que el tiempo. El esfuerzo que están poniendo en el club es tremendo y vamos a intentar rentabilizarlo dentro de nuestras posibilidades. Son las que son", dijo para terminar.