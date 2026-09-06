Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 19:34h.

Loren Juarros celebra haber podido mantener a las perlas malaguistas

Funes da carpetazo al 'caso' con Chupe a base de sinceridad: "Nos decimos las cosas con claridad"

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El Málaga está de vuelta en LALIGA EA Sports y su primer mercado de fichajes en la máxima categoría no ha supuesto una revolución, sino que Loren Juarros ha apostado por la continuidad de los jóvenes valores en una decisión celebrada por Juanfran Funes y todo el malaguismo. Antes del partido ante el Levante, el director deportivo del cuadro de la Costa del Sol explicó en Movistar+ cómo han conseguido entre todos eliminar esas "amenazas" de clubes que se interesaron por los Chupe, Larrubia o Izan Merino.

Loren Juarros y las claves del mercado de fichajes del Málaga

Resumen del mercado de fichajes del Málaga: "La competición es así también. Desde la fecha del ascenso definitivo, que es a finales de junio, no queda mucho tiempo ya para preparar todo. Pero hemos trabajado con intensidad, algunas cosas ya las teníamos un poco avanzadas. El hecho de haber ascendido ha hecho que muchos de nuestros jugadores, por el compromiso que tienen con este club, porque son de aquí y porque lo sienten así, han querido quedarse aquí y, por lo tanto, esas cosas han facilitado. Los que se han incorporado, vienen a un equipo de Primera División, pero es un recién llegado, o sea que también hemos tenido que trabajar en convencerles de que este es un sitio para crecer y un sitio donde pueden desarrollar su profesión lo mejor posible".

Ofertas por los jóvenes valores de la cantera: "Te digo que han preguntado qué situaciones tenían, pero también te digo que tanto los jugadores como los representantes, las agencias que los llevan, en todo momento han eliminado esas amenazas. Ellos entendían que es un sitio donde les ha hecho crecer y ellos han entendido que este es el sitio donde quieren terminar de crecer. Quieren intentar llevar al Málaga a lo máximo, consolidarlo en Primera División, y, mientras estemos en esta situación, yo creo que ellos van a tener ese compromiso con este club".

Palabras de esta semana en las que pedía a los jugadores "bajarse de la rúa": "Sí, yo lo había hablado con ellos y no lo hubiera dicho fuera. Han hecho un logro importantísimo en una situación del club complicada, se lo han ganado, pero ha habido muy poco tiempo entre cerrar la rúa con 200.000 personas en la calle a empezar a entrenar y empezar a competir. Por lo tanto, nos tenemos que poner en modo trabajo lo más rápido posible. Ya llevamos tres partidos, dos fuera de casa muy complicados, como son el Bernabéu y el Metropolitano y aquí competimos mejor con el Dépor. Hemos sido un poco menos que inmortales en un tiempo pero ahora la realidad nos va a poner en otro sitio. Yo sé que van a crecer los futbolistas y van a seguir mejorando pero nos tenemos que poner rápido. Tenemos talento pero falta experiencia y hay que cogerla rápido".