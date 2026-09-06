Alineaciones confirmadas de Málaga y Levante en la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Pablo Sánchez 06 SEP 2026 - 17:35h.

Funes da carpetazo al 'caso' con Chupe a base de sinceridad: "Nos decimos las cosas con claridad"

Así salen al verde Funes y Luis Castro

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Estos son los onces iniciales de Málaga y Levante para el encuentro de la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS en La Rosaleda:

Once confirmado del Málaga

Funes sale al verde con Alfonso Herrero, Einar, Dotor, Chupe, Larrubia, Salinas, Recio, Martínez, Cruz, Dani Lorenzo y Rafita.

En el banquillo se quedan Carlos López, Cajuste, Puga, Pastor, Ramón, Joaquín, Rafa, Jauregi, Izan Merino, Berrocal y Aznou.

Once confirmado del Levante

Luis Castro sale con Ryan; Mandi, Dela, Brugué, Olasagasti, Iván Romero, Bardeli, Óscar Rey, Manu Sánchez, Thiago y Nacho Pérez.

En el banquillo se quedan Campos, Noukwe, Sotelo, Requena, Ratkov, Musuayi, Cabello, Tape, Víctor García, Toljan, Cortés y Marc Santos.