Alberto Cercós García 04 SEP 2026 - 16:47h.

Tras el partido en el Bernabéu, la tensión entre Chupe y Funes alcanzó cuotas muy importantes

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La polémica ya es historia, pero dejó una enseñanza en el Málaga: dentro del vestuario hay jerarquías y las decisiones se ganan durante la semana. El episodio protagonizado por Carlos Ruiz, ‘Chupe’, en el Santiago Bernabéu generó cierto revuelo después de que el delantero mostrara su enfado al no poder ejecutar una falta en la frontal. El atacante reclamó el lanzamiento, pero finalmente fue Haitam quien se encargó de poner el balón en juego.

La escena no pasó inadvertida y Funes fue contundente cuando se le preguntó por ella tras el 4-0 ante el Real Madrid. El técnico explicó que los lanzadores se habían establecido previamente y lanzó un mensaje directo a su delantero: si alguien quería cambiar ese orden, debía demostrarlo durante los entrenamientos. "Al que no le guste la situación de su orden, que la ponga en la escuadra durante la semana. Si se entrenan las faltas y hay otros que la ponen ahí antes que tú, no vas a ser tú el lanzador", aseguró en el Bernabéu.

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Una situación que ya es historia

Cuatro días después, el propio Funes ha dado carpetazo al asunto en la rueda de prensa previa al duelo ante el Levante. El entrenador malaguista ha desvelado que no solo habló con Chupe, sino también con el resto de la plantilla, además de mantener una conversación personal con el delantero. Para el técnico, el asunto estaba claro desde el principio y no necesitaba más gestos ni polémicas: "El verde habla. A veces, más que el entrenador, las decisiones también se toman sobre el césped. Era una situación muy clara y ya hemos hablado de cómo debía resolverse. Eso no se resuelve con gestos, sino entrenando".

Y todo apunta a que la relación entre ambos -entrenador y jugador- sigue intacta. Funes ha querido poner en valor la confianza existente con Chupe y la capacidad del vestuario para afrontar este tipo de situaciones sin que trasciendan a mayores. "Por lo que había hecho durante los entrenamientos, era una situación que ya estaba resuelta", ha explicado antes de dejar la frase que resume cómo queda el ‘caso’: "Los vínculos que nos unen nos permiten decirnos las cosas con la suficiente claridad. Y decirnos las cosas con claridad nos da la oportunidad de entenderlas muy bien".