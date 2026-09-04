Manu Carreño le pone deberes a Julián Álvarez ante Simeone y el Atlético de Madrid

Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 15:13h.

Julián Álvarez volverá con el Atlético de Madrid en San Mamés

La versión más seria de Julián Álvarez: ni las bromas de sus compañeros le sacan una sonrisa

Compartir







El mercado de fichajes finalizó el pasado martes y, en el Atlético de Madrid, lo hizo con Julián Álvarez definitivamente quedándose en la plantilla rojiblanca después del culebrón de este verano con el Barcelona y el Arsenal suspirando por él y el jugador buscando marcharse a can Barça. Esto ya es el pasado y el presente pasa para el equipo rojiblanco por el partido ante el Athletic en San Mamés de este sábado en el que la Araña estará presente, tal y como ha confirmado Diego Pablo Simeone en sala de prensa, con Manu Carreño poniéndole deberes al jugador en su editorial de ElDesmarque de Cuatro.