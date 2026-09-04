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Manu Carreño le pone deberes a Julián Álvarez ante Simeone y el Atlético de Madrid: "Le va a costar"

Manu Carreño le pone deberes a Julián Álvarez ante Simeone y el Atlético de Madrid
El editorial de Manu Carreño sobre Julián Álvarez. ElDesmarque
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El mercado de fichajes finalizó el pasado martes y, en el Atlético de Madrid, lo hizo con Julián Álvarez definitivamente quedándose en la plantilla rojiblanca después del culebrón de este verano con el Barcelona y el Arsenal suspirando por él y el jugador buscando marcharse a can Barça. Esto ya es el pasado y el presente pasa para el equipo rojiblanco por el partido ante el Athletic en San Mamés de este sábado en el que la Araña estará presente, tal y como ha confirmado Diego Pablo Simeone en sala de prensa, con Manu Carreño poniéndole deberes al jugador en su editorial de ElDesmarque de Cuatro.

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