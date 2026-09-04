Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 12:11h.

El técnico pone en valor la 'Marca Sevilla' y agradece tanto al director deportivo como al presidente su trabajo

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Luis García Plaza se ha mostrado muy satisfecho del mercado de fichajes del Sevilla FC. El técnico, haciendo balance de todo el verano, ha explicado que solicitó cambiarle la cara a la mayoría de nombres de los últimos años por el desgaste brutal de muchos de los jugadores. En este sentido, ha puesto en valor la labor de José Ignacio Navarro, director deportivo, y también del presidente, José María del Nido Carrasco, amén de la 'marca Sevilla FC'. Asimismo, responde a la situación de Rubén Vargas, de nuevo ausente en el equipo de cara al partido ante el RCD Espanyol. A continuación, sus palabras.

Cómo ha vivido el mercado: "Han sido días intensos, chulos. Sabemos que estos momentos son de un estrés total. Vivimos un lunes y martes increíble, frenéticos, y con un cierre de mercado increíble con Fofa, le digo Fofa porque le he preguntado. Muy, muy contento. Gran trabajo de todos los que se ocupan de ello. De José Ignacio, del presidente... de todos. Fueron días muy estresantes. Ahora ya Espanyol, Espanyol. Sabemos que cada partido es difícil y esperamos ser capaces de ganarlos":

Balance general: "Para analizar este mercado me tengo que remontar a cuando termina la temporada pasada. Hay una opción de compra del club y me dice que, si no hay esa opción, cuál es la idea de la plantilla. Le dije que había que darle muchos cambios, llevaba dos años sufriendo hasta el último día muchísimo y que mi idea era pegarle un cambio total. A los pocos días, no había dirección deportiva, y a los días me dijo el presi que él cree que el más indicado para esto es José Ignacio. Después se ha demostrado que sí. A partir de ahí, José Ignacio toma las riendas, empezamos a trabajar y estamos muy satisfechos de todo lo que hemos conseguido. A lo mejor no al 100%, pero es casi imposible. Estoy muy satisfecho de haber cambiado la cara, que la gente viese nuevas caras, nuevos horizontes, y a partir de ahí a trabajar. Estoy satisfecho de lo que se ha conseguido. Ahora a pelear, trabajar, competir e intentar quedar lo mejor posible".

Jugarán los últimos fichajes: "Lo normal es que vayan. Dentro de los tres últimos hay tres jugadores diferentes. Felix estaba particiapndo co su equipo, Lucas participó pero menos y Fofa estaba apartado. En la convocatoria estarán seguro, ya que disputen o no, hay que valorar que quienes están jugando están jugando bien. Lo normal es que alguno pueda participar a lo largo del partido. Veremos".

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La continuidad de Rubén Vargas: "El mercado te va dando esas cosas, ha habido durante la pretemporada gente que se iba y se ha quedado, otra que se iba a quedar y ha salido. Tiene una molestia. Tiene una molestia, hay que ver cómo evoluciona. Hay que entender a los futbolistas, esas situaciones de me quedo o me voy, hasta que no se terminan de cerrar, causan mucho estrés. Si logramos recuperar la mejor versión de Rubén tiene que ser importante para nosotros. Pero lo primero que tiene que hacer es estar disponible. Conmigo fue un jugador importante que jugó mucho minutos el año pasado y nos aportó cosas. Ojalá pueda salir adelante de esa molestia y, después, que se centre con nosotros y que esté. Pero confío en que, si está bien físicamente, sea un jugador que nos dé cosas".

La felicitación a José Ignacio Navarro y Del Nido Carrasco por el final de mercado: "Han sido dos días frenéticos. Vivimos en el despacho, están pegados el despacho del presi y Jose. Desde el lunes que se nos caían cosas, apareció Lucas, otro que teníamos... fue todo muy frenético e intenso. Luego ya, el último día por la tarde, no encontramos un mediocentro que nos pidiese ayudar. Mira tú por dónde, un mediocentro que iba para Francia, traspasado para el Lyon, que era Fofa. Se rompe, no sé por qué, y se nos pone. Ahí se juntan tres cosas: Primero, José Ignacio estuvo espectacular. Estuvo rapidísimo, muy ágil con su equipo, y el presi estuvo también espectacular, moviendo cielo y tierra para llegar. Y luego, hay que tener en cuenta lo que es el Sevilla y la marca Sevilla FC, dentro de lo que cabe. Y luego el chaval cogería la tabla y vería: 'ostras, seis puntos', pues está bien. Creo que todo se juntó muy rápido. En una hora, si tuvieran que haber llamado al jugador que sea, lo habrían llamado. Les felicito, porque en una hora, el chaval tendría mil opciones. Es verdad que la marca Sevilla FC llama. Y, después, que el equipo lleva 6 puntos. Si lo coge y llevamos 0 puntos, diría 'joer, vaya ruina, no sé qué'. Pero, repito, felicidades. En ese momento que salió, 10 y algo, es un jugador que nosotros no podíamos... vamos, iba para Francia. José Ignacio y el presi estuvieron increíbles".

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¿Quién va a hacer la labor que hacía Oso hasta ahora?: "Nosotros, como entrenadores, tenemos que intentar que los jugadores se sientan cómodos. Ese perfil ya no lo tenemos en la plantilla, han venido otros de otro perfil. Después del cierre de mercado, el miércoles, tuvimos una reunión de casi cuatro horas todo el cuerpo técnico ver cómo podíamos. Tenemos que cambiar cosas para adaptar las características de los jugadores que han venido a cómo queremos jugar. Creo que ese perfil ya no lo tenemos. Es verdad que Félix, después de estudiarlo mejor, nos puede hacer lo que hacía Oso. No es igual, pero nos puede dar ese perfil de meterse abajo y ponerse de quinto defensa. Es verdad que la mayoría de veces no lo vamos a tener, así que tenemos que adaptarnos a lo que llega. No digo que Oso fuera a jugar siempre, pero había seis o siete rivales en LALIGA con los que nos venía eso muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer como entrenadores es adaptarnos, no es igual los perfiles que tenemos a los que teníamos y debemos adaptarnos para sacar el rendimiento. El otro día decía Luis Enrique en una entrevista que los entrenadores no siempre podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que adaptarnos a los jugadores que te traen. Son diferentes a los que teníamos: Sow, Oso, Akor… toda esa gente que era importante en el equipo y que ha tenido que salir. Vamos a intentar cuadrarlo. Puede jugar Julio, pero también Félix, Chidi (Ejuke), Alfon, Rubén... son diferentes, claro, pero nosotros tenemos que buscar como equipo que esos jugadores de perfiles diferentes se encuentren a gusto. Seguro que se hará, y seguro que va a ir bien".

¿Le ha faltado una guinda?: "Cuando hablamos de mercado, si el Madrid y el Barça siempre quieren mejorar, imagínate si cualquier equipo no quiere mejorar. Yo siempre digo que, cuando se cierran los mercados, mis jugadores son los mejores. Todos los que hay aquí son los mejores. A partir de ahí, a conseguir el objetivo que dijo la dirección deportiva después del cierre de mercado. A competir y a intentar no sufrir. Con eso daríamos un paso adelante, me alineo completamente con lo que dijo. Si Madrid y Barça quieren mejorar, nosotros somos igual, pero cuando se cierra el mercado, estos son los nuestros y son los mejores. Yo soy un tío pasional, ya me conocéis. Yo siempre llevo puesta la camiseta del Sevilla. No soy sevillista pero la llevo puesta. Defenderé a esta plantilla ante todo el mundo que la quiera dañar. Con ellos a muerte, y a no perder que ahora todo el mundo está contento con el mercado, con el equipo que lleva 6 de 9. A disfrutar, pero a exigirnos, seguir por esta línea y sin perder lo que dijo Jose, de no perder ese objetivo final".