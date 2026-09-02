Basilio García Sevilla, 02 SEP 2026 - 12:11h.

Explica el fichaje de Fofana: "No queríamos afrontar por afrontar"

La intrahistoria, minuto a minuto, del fichaje relámpago de Youssouf Fofana por el Sevilla FC

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José Ignacio Navarro hace balance. El director deportivo del Sevilla FC, una de las pocas buenas noticias que ha arrojado la entidad en los últimos tiempos, ha cerrado un mercado muy movido, con “un total de 11 entradas, 10 salidas y siete terminaciones de contrato”, y habiendo “rejuvenecido la plantilla en casi cuatro años”. La hoja de ruta estaba clara, “sostenibilidad económica y deportiva”, pero el sevillano no vende humo, ahora lo que queda es “ganar partidos y competir cada semana”.

Con esas palabras ha empezado Navarro la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles, menos de 11 horas después de cerrar el mercado de fichajes con el bombazo del fichaje de Youssouf Fofana, que entró sobre la bocina en las oficinas de LALIGA para ser inscrito sin problema alguno. Así narra el ejecutivo sevillista cómo se cerró el fichaje del centrocampista del Milan. “Afrontamos en el penúltimo día las incorporaciones de Lucas Stassin y Félix Correia. Teníamos claro que había una última posición que determinamos que había que cubrir si se nos ponía a tiro una operación. No queríamos afrontar por afrontar, ya que los recursos son los que tenemos y había que emplearlos bien. Al final se decidió por Fofana. Teníamos operaciones paralelas, y decidimos ir a por Fofana, ponerlo todo y está con nosotros”.

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El director deportivo sevillista ha afirmado que ha puesto “todo en el campo” en cuanto al hueco de límite salarial que podía utilizar, y también ha querido huir del protagonismo pese a que se ha convertido en un halo de esperanza para un sevillismo hastiado en los últimos tiempos. “El glamour lo tienen que llevar los jugadores, que son por los que la gente viene al campo, los esperan en los hoteles o en la ciudad deportiva. Estamos para ayudarles. Me siento un trabajador más, como los cientos de la plantilla de este club. Asumo la responsabilidad de ser el máximo responsable deportivo, no voy a eludirla. Estoy orgulloso de estar aquí y estar donde estoy porque es donde quiero estar”, explicaba con humildad.

Explicó José Ignacio Navarro numerosas situaciones del mercado

Delanteros. “Durante el mercado vamos valorando diferentes opciones, hasta que se van cerrando no es fácil. Tenemos que anticiparnos, llegar antes que otros clubes, porque tenemos poco margen. Tenemos que tener muy claros los objetivos, avanzar cuando se puede y cuando no, ir a por otras. Hubo opciones de otros jugadores que no vinieron, estamos contento de que Lucas está con nosotros”

No descarta más salidas. “Hay mercados abiertos y seguimos trabajando por si por ese lado se puede hacer alguna salida”.

Halagos a su figura. “El mensaje de halago lo traslado al presidente, los compañeros de los diferentes departamentos del club, que estuvieron hasta ultimísima hora de la noche. Un fichaje es de todos los departamentos. El mensaje de optimismo. Estamos contentos con el mercado que se ha realizado, ahora es otra fase, de que encajen esas piezas que el departamento de comunicación ha ido utilizando. Es el momento de jugadores y técnicos y son los que tienen que sacar rendimiento a la plantilla”.

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Todo en el campo. “Es verdad que lo que veníamos diciendo y advirtiendo durante el mercado de que todo lo íbamos a poner en el campo, es lo que hemos hecho. Todos los recursos había que utilizarlo, había que darle un giro a una plantilla que había pasado apuros. No tenemos que salirnos de ese objetivo de no sufrir y hacer una temporada tranquila, creciendo como club. Esa es la línea que tenemos que seguir”.

El mercado de invierno. “Ahora mismo, lo hemos puesto todo en el campo. Esta es una situación abierta, si se producen salida, igual que a principio de pretemporada, vamos generando límite y se podría ir al mercado de invierno. Vamos a ver cómo evoluciona el equipo, cómo encajan los jugadores, se tienen que adaptar. A partir de ahí veremos”.

Mediocentro organizador. “Con las tres incorporaciones, más los que ya estaban, más Manu Bueno que se le ha dado dorsal del primer equipo porque se lo ha merecido. Tenemos un joven valor como Nico que tiene que ir dando pasos. Ha debutado, ha estado preparado y tenemos que ir dándole minutos. Con los cinco jugadores que tenemos ahí es más que suficiente”.

Rubén Vargas. “Es un jugador internacional, uno de los llamados a llevar la bandera de este equipo. Tenemos que estar orgullosos de que esté con nosotros. Hubo una situación que al final no se dio, igual que hubo a principio de verano. Al final se tienen que dar todas las partes y estar de acuerdo, al final nosotros considerábamos que no llegaban a lo que entendíamos que era el valor de mercado del jugador. Orgullosos de que esté en la plantilla”.

Cambios en la planificación con respecto al año anterior. “Había que ver cómo se desarrolla la temporada y la nota final, a ver si es diferente a la anterior. Partíamos con una desventaja en el limite salarial que hubo que empatarla para empezar de cero, se generó con las salidas y traspasos que se han generado. Con ese límite, se ha empleado como bien entendíamos para hacer una plantilla equilibrada en lo económico y deportivo para intentar competir en LALIGA”.

Momento más difícil y feliz. “Es difícil. Las situaciones van y vienen. El mercado te va llegando situaciones. Estamos para tomar decisiones, no nos tiene que pesar la responsabilidad. Entre buenos compañeros y profesionales no pesa. La felicidad ya se verá si a la plantilla se le saca el rendimiento que todos esperamos, y ya veremos a final de temporada. Nos marcamos que la plantilla compita, transmita y el entrenador tenga esas herramientas para poder trabajar. Son gente muy trabajadora y creo que el grupo humano es bueno y estaremos para cumplir el objetivo a final de temporada”.

Félix Correia. “Veníamos valorando el nombre desde hace tiempo, lo conocíamos de años anteriores. Son oportunidades de mercado, que los jugadores van teniendo. El viernes salió de inicio ante el PSG y a partir de ahí aprovechar la situación. Se le explicó el proyecto, desde el primer minuto creyó y eso es de agradecer. Jugadores que tengan la posibilidad de quedarse en sus clubes y decidan venir a un Sevilla con intención de sumar y dé ese paso al frente, es de agradecer. A Félix y al resto que han aceptado nuestras propuestas”.

Stassin y su opción de compra. “No podemos desvelar datos confidenciales. Es un jugador pretendido por muchos clubes, se nos puso ahí para poderlo cerrar, le argumentamos la idea que teníamos, cual era su proyecto aquí. Aceptó y es jugador nuestro. Encantado de poder disponer de Lucas, Isaac y Robbie para ese frente de ataque”.