El Cholo Simeone se siente traicionado por Julián Álvarez y tendrá una conversación con él

Redacción ElDesmarque Madrid, 02 SEP 2026 - 10:27h.

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Diego Pablo Simeone no habría encajado bien la forma en la que Julián Álvarez ha gestionado su situación en los últimos meses. El técnico del Atlético de Madrid considera que fue especialmente cercano con el delantero durante una etapa complicada de la temporada en la que el '19' no estaba rindiendo al máximo, tanto en lo personal como en lo deportivo, y que después no recibió la misma transparencia por parte del argentino.

Simeone cree que Julián no fue transparente y siente que le ha traicionado

Juanfe Sanz ha explicado en El Chiringuito que Simeone se siente “muy traicionado” por Julián. El entrenador entiende que le concedió un trato especial en determinados momentos y que mantuvo su confianza en él incluso cuando su rendimiento no justificaba esa continuidad sobre el terreno de juego. “Simeone cree que ha tratado con ciertos privilegios a Julián por diferentes circunstancias, ha confiado en él a nivel deportivo cuando no tenía motivos para hacerlo”, aseguró el periodista.

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Durante un tramo de la temporada pasada, según la información aportada en el programa, el delantero no estaba bien anímicamente y tampoco encontraba su mejor versión sobre el césped. Pese a ello, Simeone no retiró su confianza y continuó apostando por él. El técnico habría interpretado que todo ese respaldo no tuvo correspondencia cuando comenzó a conocer los movimientos que Julián quería realizar fuera del Atlético. El problema no fue únicamente la intención de marcharse, sino la manera en la que Simeone tuvo conocimiento de ella. El entrenador argentino habría preferido que el delantero se lo comunicara directamente, cara a cara, antes de que trascendieran movimientos externos.

Tienen un cara a cara pendiente

Pese al desencuentro, Simeone no quiere prescindir de un futbolista al que considera de enorme potencial. “No es tonto, no quiere tener un futbolista que no quiera estar en el Atlético de Madrid, pero es un futbolista que Simeone no va a desaprovechar”, explicó Juanfe. Por eso, ambos tendrán una reunión. Simeone quiere hablar con Julián directamente, poner sobre la mesa lo sucedido durante los últimos meses y escuchar también la versión del delantero.

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