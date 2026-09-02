Javi Rayo 02 SEP 2026 - 08:18h.

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Si hay algún aficionado del Atlético o del FC Barcelona que piense que porque haya cerrado el mercado de fichajes, Julián Álvarez ha desistido en su deseo de abandonar el club, está muy equivocado. Jota Jordi adelanta en El Chiringuito que su decisión sigue intacta y en que el próximo mes de enero "volveremos a hablar de Julián Álvarez".

Julián Álvarez no tira la toalla

"¿El problema sabes cuál es? Que realmente Julián Álvarez sigue queriendo jugar en el Barça. Pero no hoy ya no quiere porque se ha acabado el mercado de fichajes, sigue queriendo, y el problema lo tiene el Atlético de Madrid. Nosotros, no (El Barça) porque seguimos líderes. Para mi el ridículo lo ha hecho el Atlético, 17 años con el entrenador mejor pagado del mundo y sólo han ganado tres títulos. Eso si es un ridículo. Si algún día viene Julián... Porque a pesar de estar en el Atlético sigue queriendo fichar por el Barça, en enero volveremos a hablar de Julián. El representante lo que ha hecho es mirar por el jugador, porque Julián no quiere jugar en el Atlético, quiere jugar en el Barça", comentaba Jota Jordi durante su intervención en El Chiringuito.

Si Gil Marín no da su brazo a torcer, a Julián Álvarez le quedan todavía muchos años de rojiblanco. Tras salir del Manchester City, el internacional argentino firmó con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030. Es decir, le quedan todavía casi cuatro años por delante. Una papeleta nada fácil, y más aún enemistado por completo con la afición colchonera.

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