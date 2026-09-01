Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 19:15h.

La estrella culé también habló del Mundial

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Julián Álvarez no saldrá del Atlético de Madrid este verano. Tras lanzar a los cuatro vientos su deseo de fichar por el FC Barcelona en este mercado de fichajes, 'La Araña' se ha topado con una clara postura de la directiva colchonera que le ha impedido marcharse a Can Barça. El argentino tampoco quiso aceptar alternativas como la que protagonizó el Arsenal y su futuro próximo pasa por el Metropolitano

Sobre este fichaje fallido en clave azulgrana ha hablado Lamine Yamal. La estrella del Barcelona no niega el nivel futbolístico de Julián Álvarez, pero a la vez se apoya en un dato incontestable para admitir que no le echa en falta.

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Lamine Yamal no echa en falta a Julián Álvarez

Lamine Yamal, delantero internacional español del Barcelona, opinó este martes que el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es "un gran jugador", aunque evitó pronunciarse sobre su posible incorporación al equipo azulgrana al decir que está "muy contento con la plantilla" que tiene.

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El atacante del Barcelona, campeón del mundo y de Europa con la selección española, dijo durante su presencia en la Gala AFE celebrada en Madrid que en este inicio de temporada "se está viendo al equipo muy bien y no están faltando goles".

Uno de los jugadores que está deseando vestir los colores del Barcelona es el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez pero su traspaso al equipo catalán se antoja difícil debido a la negativa del conjunto rojiblanco para negociar su salida.

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“Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos”, apuntó Lamine, cuyo objetivo esta temporada es "ganar la Champions" y seguir ampliando un palmarés al que se ha incorporado recientemente la Copa del Mundo con España. "Todos los días que te levantas y eres campeón del mundo y eres muy feliz. La victoria con Portugal o Francia nos hizo creer que podíamos ser campeones y me quedo con eso. Soy muy feliz", subrayó.