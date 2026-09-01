El Celta se cubre las espaldas por Sebastián Cáceres y mueve dos fichajes de última hora

Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 15:57h.

La llegada del ansiado central se resiste en A Sede

Marco Garcés habla de una salida en el Celta y reconoce el interés en el zaguero: "Una de las opciones"

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Posible giro a la vista en el Celta de Vigo. En un mercado de verano que nunca ha sido sencillo para la entidad olívica, Claudio Giráldez aún sigue esperando la llegada de un defensa central que complete su abanico de opciones en la retaguardia. Algunas opciones en otras demarcaciones del campo se han caído tras no generar ingresos y, aunque sigue activa la opción de firmar a Sebastián Cáceres, no está tan cerca como parecía.

En su última comparecencia, Marco Garcés reconoció públicamente el interés por el futbolista uruguayo. La operación con CF América, como avanzó AS, podría rondar los cinco millones de euros. El director deportivo celeste afirmó que "es una de las opciones que barajamos", pero la realidad es que en A Sede se trabajan en dos fichajes de última hora.

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El Celta mueve dos alternativas al fichaje de Sebastián Cáceres

Sin descartar ni mucho menos la llegada en este cierre de mercado del internacional por Uruguay, el periodista Óscar Méndez actualiza la situación sobre el fichaje del defensa central. En estos momentos, el Celta sigue sin atar la incorporación de Sebastián Cáceres y se apuesta por mover dos fichajes como alternativa en el eje de la zaga.

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Según la citada fuente, al intención del Celta es firmar un defensa en propiedad, aunque no habría que descartar otro escenario. Y es que, como avanza la periodista Paula Montes, la gran guinda del mercado vigués podría ser un nuevo delantero centro.

A vueltas con el complicado espacio salarial, Marco Garcés ni mucho menos da la ventana estival de fichajes por cerrada y en A Sede se esperan horas muy calientes de aquí al cierre. El central es la prioridad y Sebastián Cáceres sigue muy bien posicionado, pero Claudio Giráldez podría recibir una sorpresa de última hora en su delantera.