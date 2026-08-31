Celia Pérez 31 AGO 2026 - 15:15h.

El director deportivo ha estado en la presentación de Couhaib Driouech

El Celta acelera el fichaje de Sebastián Cáceres: las cifras de la operación y últimos flecos

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El Celta de Vigo ha presentado este lunes a Couhaib Driouech como nuevo refuerzo para Claudio Giráldez y lo ha hecho de la mano de Marco Garcés. El atacante ha llegado en las últimas horas del mercado de fichajes para reforzar al equipo celeste, al que aún podría llegar algún refuerzo más, tal y como ha confirmado el director deportivo en rueda de prensa.

Y es que en las últimas horas se da por avanzado el interés del Celta de Vigo por Sebastián Cáceres. El defensa de Club América está en el radar celeste y ya estaría muy avanzado su pase. Precisamente sobre él ha sido preguntado Marco Garcés, confirmando que está entre las opciones. "Es una de las opciones que barajamos", aseguró ante los medios de comunicación.

Según ha desvelado el diario AS, la operación se mueve en unas cantidades que se sitúan entre los cuatro y cinco millones de euros. A falta de un año para terminar su contrato, el Celta trabaja para conseguir su traspaso este verano y sumar así un hombre más a la rotación, que actualmente cuenta con cinco futbolistas. El hecho de competir en tres competiciones le hace al conjunto celeste darle una vuelta a la posición y comprender que será necesario rotar para no acumular excesivos minutos en las piernas.

Marco Garcés y la operación salida del Celta

De la misma manera, el director deportivo ha sido cuestionado por las salidas que aún quedan pendientes dentro de la plantilla, señalando que no se espera ninguna más allá de la de Carles Pérez. "El mercado está abierto, nosotros estamos moviéndonos, estamos trabajando intensamente. No estamos planeando ninguna salida. Obviamente, no sabemos lo que puede llegar a suceder, pero no estamos con ninguna salida planificada o salida en puerta. Estamos intentando movernos para traer algún refuerzo", apuntó, a lo que añadió "la de Carles Pérez, tienes razón, es una salida posible."