Joaquín Anduro 31 AGO 2026 - 00:22h.

Giráldez reconoce el "desastre" del Celta en la primera parte ante el Athletic

El uno por uno y notas del Celta de Vigo ante el Athletic Club con siete suspensos

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Tras caer ante Osasuna el pasado jueves, el Celta de Vigo ha sufrido una dura derrota ante el Athletic por 0-2 después de una pésima primera parte tras la que Claudio Giráldez hizo incluso un cuádruple cambio. El técnico de Porriño, visiblemente enfadado en sala de prensa, ha reconocido que hubiera cambiado al "equipo entero" si hubiera podido señalando varios errores y sin querer poner como excusa que siga el mercado de fichajes abierto.

El enfado de Claudio Giráldez tras el Celta-Athletic

Partido para haber cambiado el equipo entero: "Sí. Hice cuatro cambios porque tenemos cinco cambios y me parecía mucho hacer cinco".

Los cinco cambios agotados en el minuto 56: "Era 0-2 en casa con la sensación que tuvimos desde el 0-1 en adelante que era un desastre. Tenemos que cambiar muchas cosas para poder competir como creo que hemos hecho en la primera media hora de la segunda parte. Bajo mi punto de vista, cuando no defiendes de manera organizada ni intensa contra un equipo del nivel del Athletic, lo normal es que te metan cinco y ha estado cerca por momentos hoy".

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El mercado abierto como motivo de distracción: "Somos profesionales, si esa es la excusa, tenemos un problema. Mejor dedicarnos a otra cosa. No me ha gustado nada de la primera parte salvo los primeros 10-15 minutos llevando al rival a donde queríamos llevarlo y asumir riesgos donde queríamos. Entendiendo que nos iban a ir muy agresivos, jugando sobre últimos y ahí viene la ocasión de Williot y las opciones de balón parado que hemos tenido, corriendo las esquinas, yendo al espacio con el 11 que sacábamos hoy con Ferran y Williot corriendo ahí. Hemos dejado de hacerlo, construyendo todo el rato pases cortos ante un equipo que te está arrinconando. No hemos seguido teniendo las ventajas y, sobre todo, a nivel defensivo, si permites que Sancet y Robert Navarro te entren por dentro y conecten entre ellos con el talento que tienen es imposible defender y nos han costado mucho los perfiles defensivos, las ayudas, los regresos de los lejanos.. hemos estado muy muy mal a nivel defensivo. En bloque bajo, una vez nos ponemos por debajo en el marcador tenemos prisa en sacarla ahí en vez de ordenarnos y, por dentro, ha sido un desastre el equipo a nivel defensivo en campo propio".

Problemas con la salida desde atrás con balón jugado: "En la primera parte sí, en la segunda creo que no. Iban a ser muy agresivos, es un equipo intenso. Intentábamos tener situaciones de dos para dos en última línea con los centrales. En cuanto dejamos de encontrarlos, ya protegen mucho más su mediocentro y tienen un jugador más en última línea y es más fácil hacer daño en la profundidad. Ahí tenemos algo más de tiempo en Javi o en Faye y no hemos entendido bien cómo llegar a los carrileros porque nos defendían de fuera a dentro. Hemos estado sin pensar desde el 0-1 y, cuando juegas sin pensar, el hombre a hombre y el jugar solamente con el corazón no nos suele ir bien".

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Peores 45 minutos de Giráldez como entrenador del Celta": "Es que para mí no hemos estado mal en los primeros 10 minutos. Desde el 0-1, quizás de lo peor, sí. Pero hemos hecho partidos muy malos. El año pasado unos cuantos, en la primera temporada mía Alavés o Leganés la segunda parte allí... Tengo unos cuantos en la cabeza que me gustaría borrar pero los sigo teniendo aquí. Pero no es cuestión de comparar, es cuestión de que hemos estado mal hoy y en los momentos que hemos tenido control y hemos hecho bien las cosas nos ha faltado lo que nos está faltando, que es acierto y finalización y cambiar la velocidad. Ellos, dentro de que hemos estado mal, han hecho dos golazos de talento y de acierto. Tenemos que seguir trabajando en eso".