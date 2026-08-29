El calendario y horarios del Celta de Vigo en la Europa League 26/27

Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 20:39h.

Este es el orden de los partidos del Celta de Vigo

El Ajax pide la cesión de Ilaix Moriba mientras se activa el interés en Turquía y Alemania

Compartir







Este pasado viernes se realizó el sorteo de la fase liga de la Europa League en la que el Celta de Vigo conoció a sus ocho rivales antes de que este sábado la UEFA haya anunciado el calendario del equipo olívico y el orden de los partidos. Los de Giráldez arrancarán el 16 de septiembre viajando a Chipre para enfrentarse al Omonia Nicosia y acabarán el 28 de enero recibiendo al Lillestrom.

PUEDE INTERESARTE El PSG de Luis Enrique y tres equipos de la Premier tantean el fichaje de una perla del Celta con una cláusula de 40 millones

Los ocho rivales del Celta de Vigo en la Europa League 26/27

El bombo 1 ha deparado un partidazo en Balaídos ante la Juventus con el recuerdo de aquel histórico 4-0 en octavos de la Copa de la UEFA 99/00 para remontar el 1-0 de Turín. El choque fuera de casa de los 'cocos' será frente al Olympique de Marsella, el verdugo precisamente en dicha competición un año antes en el siempre caliente Vélodrome.

Otro de los destinos preferidos por los aficionados del Celta de Vigo es Glasgow para medirse al Celtic en Celtic Park en un duelo de equipos 'tocayos' que ya se vivió con triunfo escocés en la tercera ronda de la UEFA 02/03. En casa, del bombo 2, los de Claudio Giráldez se enfrentarán al Union St. Gilloise con varios jugadores que ya se hicieron un nombre el año pasado en Champions.

PUEDE INTERESARTE El Celta apalabra un fichaje desde México para cumplir con una petición de Claudio Giráldez

El Bournemouth, ya sin Andoni Iraola pero aún con fichajes millonarios, será otro de los compromisos complicados para el cuadro vigués en Balaídos. Todo lo contrario que el viaje a Chipre para jugar ante el Omonia Nicosia, una de las cenicientas del bombo 3 en el sorteo de Europa League.

Tampoco ha sido muy exigente el bombo 4 con los intereses del Celta ya que, en Vigo, recibirán al Lillestrom noruego evitando el viaje a tierras nórdicas en invierno. Tampoco asusta inicialmente la visita al Hapoel Beer Sheva y más aún sin tener que jugar en Israel, sino en el estadio del Rapid de Bucarest con la duda de si podrá haber afición visitante.