Juan Pérez 27 AGO 2026 - 23:42h.

El técnico analiza la jugada más polémica del partido

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El discurso de Claudio Giráldez tras la dolorosa derrota ante Osasuna en Balaídos va en consonancia lo que demuestra su equipo en el terreno de juego, y tras la derrota, su temple define todo lo que debe cambiar el equipo en busca de los tres puntos ante el Athletic. Entre varias conclusiones, alguna extrañeza por el comportamiento arbitral y el análisis de la expulsión de Marcos Alonso, el técnico del RC Celta analiza el partido de los suyos desde la rueda de prensa.

La titularidad de Iago Aspas como uno de los cinco cambios con respecto al once que arrancó ante el Valencia es el sino de una "plantilla larga" que se ha desgastado de principio a fin. Con esa idea entre tantas otras ha firmado el técnico el esfuerzo de los suyos incluso con un jugador por debajo, sin olvidar que la conversación principal pasa por el inicio de la segunda parte. Giráldez entiende que la patada de Marcos Alonso lo ha cambiado todo: "así lo ha entendido el VAR y el árbitro ha decidido que era roja, así que hay que aceptarlo. Es una decisión fundamental que cambia el partido más allá de la situación del penalti de Galán que nos acaba de matar. Entiendo que no es muy clara si se tarda mucho tiempo en decidir, en ese caso yo optaría por no expulsar, pero entiendo que lo pueda expulsar".

El mayor error del Celta en el partido

Consciente de que el equipo no se ha asentado bien tras el gol, el técnico recalca que hay una jugada que le ha molestado especialmente: "Hemos defendido muy mal la jugada del 1-1, es lo que más me enfada del partido. Estamos en superioridad numérica en el área, la toca Raúl delante y perdemos la marca en el segundo palo. Y luego tenemos la mala suerte de que nos meten el segundo en una acción totalmente fortuita, muy gris", afirma.

El dominio sin gol

El de Porriño ha analizado el manejo del conjunto celtista en el encuentro: "Hemos tenido un control absoluto en los primeros 45 minutos, hemos estado mucho más tiempo por encima del rival en cuanto al dominio. Estoy muy contento por los 20 últimos minutos, hemos sido mejores con uno menos. Y además, otro rival que modifica esquema para jugar con nosotros. La asignatura pendiente es convertir el dominio en más ocasiones de gol. En parte eso va en la coordinación de movimientos, a las piernas y a la osadía y el atrevimiento, tenemos más calidad que para el torrente de ocasiones que estamos haciendo", defiende.

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El valor de Aspas

Con respecto al lucimiento de Iago Aspas, Giráldez lo envuelve en halagos a pesar de la derrota: "El gol de Aspas ha valido para no cambiar la manera de jugar, para su confianza, para que todo el mundo sepa que sigue estando y aportando mucho al equipo. Me alegro en el apartado personal por él, pero está igual de fastidiado que nosotros", confirma.

La continuidad de Javi Rueda

Al ser preguntado sobre si sus palabras han determinado la decisión del club para dar marcha atrás a la operación de vender al lateral, él baja la cabeza y deja un mensaje uniforme sin alzar la voz como lo ha hecho en las últimas declaraciones públicas. "No creo que haya sido por eso. Mi opinión ya la sabía el club, es un tema del que he querido opinar, suelo decir lo mismo detrás que delante, pero hay muchas más conversaciones que una rueda de prensa. Ha sido una decisión que no me toca decidirla a mí. Es parte de nuestro trabajo entendernos", aclara.