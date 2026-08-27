Alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Osasuna hoy, jornada 1 de LaLiga

Juan Pérez 27 AGO 2026 - 19:23h.

Iago Aspas arranca como titular

Couhaib Driouech, fichaje cerrado en el Celta de Vigo desde el PSV: las cifras de la operación

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El estreno del RC Celta en Balaídos ante Osasuna supone la recuperación de la primera jornada retrasado para el conjunto de Claudio Giráldez, que busca la primera victoria en LALIGA después de empatar hace unos días contra el Valencia. Con el convencimiento de tener el suficiente peso en el club tras darle la vuelta al caso de Javi Rueda para mantener al lateral cuando parecía a un paso de la Premier League, el de Porriño apuesta por una alineación con Iago Aspas como titular.

Once del RC Celta: bajas y novedades

Borja Iglesias es la única baja confirmada por lesión a la espera de la puesta a punto de Couhaib Driouech, que se ha quedado fuera de la convocatoria tras su reciente fichaje. Iago Aspas es titular dentro de la revolución completa con los tres hombres de ataque, mientras que Moriba toma el centro del campo.

El RC Celta sale de inicio con Radu; Javi Rueda, Javi Rodríguez, Yoel Yago, Marcos Alonso, Galán; Román, Moriba; Iago Aspas, Swedberg, P. Durán.

Los suplentes todavía no están confirmados, porque hay un descarte pendiente de confirmar por el club gallego.

Once del Osasuna: bajas y novedades

Con Rosier y Yeboah descartados, Aimar Oroz se queda fuera tras sufrir problemas físicos con los problemas en la rodilla que arrastra tras el partido ante el Levante. Rubén García y Aimar Oroz se caen del once presumible para darle la oportunidad a Osambela y Kike Barja.

Así pues, el Osasuna sale con Herrera; Arguibide, Herrando, Catena, Bretones; Torró, Moncayola, Osambela; Kike Barja; Dubasin y Raúl García.

En el banquillo del cuadro rojillo esperan Aitor Fernández, Iker Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García, Rico, Moi Gómez, Budimir, Moro, Boyomo, Mauro, Asier Bonel y Santos.